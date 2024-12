Un trucco decisamente pericoloso usato dai ladri per ripulirti di tutto: dieci secondi…e non ti trovi addosso neanche i pantaloni.

Di questi tempi, non si può davvero stare sicuri da nessuna parte tra furti e rapine nella vita reale, truffe online in quella virtuale…e perfino rapine ed aggressioni mentre ci troviamo in auto. I ladri inventano sempre nuovi sistemi per sfilarci tutto quello che abbiamo e sembrano essere sempre avanti rispetto a chi dovrebbe tutelarci o quantomeno, metterci in guardia dalle loro ultime trovate!

Avete sentito parlare dell’ultimo trucco usato dai ladri, per esempio, per ripulire le persone mentre si trovano nell’area che dovrebbe fornire ristoro e sicurezza all’automobilista per definizione? Stiamo parlando della stazione di servizio, un luogo dove ci si ferma a fare il pieno, controllare gomme ed olio, al massimo comprare qualche snack per il viaggio. Un luogo dove quindi, tendenzialmente abbassiamo tutti la guardia.

L’ultima pensata dei ladri è particolarmente infame. Permette infatti ad un truffatore molto esperto di “ripulire” uno sventurato nel giro di pochi secondi. Come funziona? L’unico modo che avete per scoprirlo è continuare a leggere così da essere messi in guardia su quale stratagemma hanno architettato i malviventi negli ultimi giorni o…rischiare che vi succeda nella vita reale!

Attento quando fai il pieno, dieci secondi ed è finita

Pensate che questi ladri sono così esperti che non hanno neanche bisogno di aggredirvi fisicamente per levarvi tutto. Il trucco, riscontrato soprattutto sulle strade greche più isolate e deserte di notte, consiste in una mossa semplicissima. Uno o più ladri si fingono clienti di una stazione di servizio e sostano nell’area a bordo di una loro auto. Quando arriva una macchina controllano quante persone ci sono a bordo.

Se si rendono conto che in auto c’è una sola persona, meglio se distratta, i ladri agiscono. Aprono la portiera mentre siete giù a fare il pieno e vi levano tutto quanto portando via gli oggetti personali dalla macchina in pochi attimi o, agendo in banda, possono anche rubare la stessa vettura se siete stati così ingenui da lasciare una chiave inserita nel mezzo. Come difendersi dalla truffa così studiata?

La soluzione più intelligente è quella di chiudere l’auto anche quando si scende per pochi istanti, portando con se la chiave in modo che i ladri non possano salire – meglio ancora se è una SmartKey – o viaggiare in gruppo. Se dovete proprio viaggiare da soli, sentite questo trucco molto usato in America: potete facilmente creare un fantoccio con le fattezze di un passeggero “silenzioso” da mettere in auto, in questo modo, i ladri penseranno siate in compagnia…e vi lasceranno stare.