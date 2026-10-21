Colpo di scena a Misano: la squalifica Winward viene annullata — ecco cosa è successo davvero

Il 16 ottobre 2026 è la data che resterà impressa nella memoria di Maro Engel e Lucas Auer: quel giorno, con la decisione ufficiale sul ricorso presentato da Winward Racing, i due piloti sono stati confermati Campioni Assoluti del GT World Challenge Europe 2026. Un titolo conquistato in pista, perso momentaneamente per via di una squalifica amministrativa, e infine riconquistato attraverso le vie legali del regolamento sportivo. Una vicenda che ha tenuto col fiato sospeso il paddock GT europeo per settimane.

La squalifica da Gara 2 a Misano: come è nata la controversia

Tutto ha avuto origine da Gara 2 al Misano World Circuit, dove Engel e Auer avevano tagliato il traguardo in terza posizione con la Mercedes-AMG GT3 di Winward Racing. Un risultato che, nel contesto della classifica generale del GT World Challenge Europe 2026, aveva un peso specifico enorme: quei punti potevano risultare decisivi per la conquista del titolo piloti assoluto.

Tuttavia, dopo la gara, la vettura numero 57 del team americano è stata esclusa dalla classifica. La squalifica ha immediatamente rimescolato le carte in cima alla graduatoria, mettendo in discussione la leadership di Engel e Auer e riaprendo di fatto la lotta per il campionato. Il team ha scelto di non accettare la decisione e ha depositato un ricorso formale, avviando un iter che si sarebbe concluso soltanto settimane dopo.

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L’appello vinto e il titolo confermato nel GT World Challenge Europe 2026

La notizia attesa è arrivata il 16 ottobre 2026: Winward Racing ha vinto il ricorso contro la squalifica inflitta a Misano. La decisione dell’organo competente ha ribaltato il verdetto degli steward, ripristinando il terzo posto di Engel e Auer in Gara 2 e, di conseguenza, i punti che ne derivano.

L’effetto immediato sulla classifica del GT World Challenge Europe 2026 è stato immediato e definitivo: Maro Engel e Lucas Auer sono stati ufficialmente confermati Campioni Assoluti nella categoria piloti. Un verdetto che mette fine a ogni incertezza e riconosce formalmente il lavoro svolto dal duo e dall’intero team nel corso della stagione.

Per Winward Racing, struttura americana con una presenza consolidata nei campionati GT europei, si tratta di un risultato di grandissimo prestigio. Vincere un ricorso di questa portata — in un campionato dove le decisioni tecniche e sportive sono spesso oggetto di interpretazioni complesse — richiede una preparazione meticolosa e una documentazione inattaccabile. Il team ha evidentemente costruito un caso solido, sufficiente a convincere i giudici a rivedere la propria posizione.

Chi sono Engel e Auer: due protagonisti del GT europeo

Maro Engel è uno dei nomi più riconoscibili del panorama GT mondiale. Pilota ufficiale Mercedes-AMG da anni, ha accumulato una vasta esperienza nei principali campionati GT internazionali, distinguendosi per costanza, velocità e capacità di gestione in gara. Lucas Auer, nipote del leggendario Gerhard Berger, ha percorso un cammino che lo ha portato dalla Formula 3 e dalla DTM fino ai vertici del GT europeo, dove ha dimostrato una maturità crescente stagione dopo stagione.

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La loro coppia in seno a Winward Racing ha funzionato con grande efficacia nel corso del GT World Challenge Europe 2026: due stili di guida complementari, una comunicazione evidentemente solida con il box, e la capacità di estrarre il massimo dalla Mercedes-AMG GT3 in condizioni di gara variabili. Il titolo assoluto — categoria Overall — rappresenta il riconoscimento più alto all’interno della struttura del campionato.

Cosa cambia per il campionato e il paddock GT

La conferma del titolo attraverso un appello è un evento relativamente raro nel motorsport GT, e pone in evidenza quanto siano determinanti i dettagli regolamentari anche al di fuori della pista. Nel contesto del GT World Challenge Europe, campionato organizzato da SRO Motorsports Group, le procedure di ricorso esistono proprio per garantire che eventuali errori nelle decisioni degli steward possano essere corretti nelle sedi appropriate.

Per gli appassionati e gli addetti ai lavori, questa vicenda ricorda che il campionato non si decide soltanto sui rettilinei e nelle frenate: la conoscenza del regolamento, la capacità di documentare tecnicamente la propria posizione e la prontezza nel reagire a decisioni sfavorevoli fanno parte integrante della competizione ai massimi livelli. Informazioni aggiornate sul campionato e sulla classifica ufficiale sono disponibili sul sito ufficiale del GT World Challenge Europe.

Con la conferma ufficiale di Engel e Auer come Campioni 2026, il GT World Challenge Europe chiude uno dei suoi capitoli più discussi della stagione: una storia che ha attraversato la pista di Misano, le aule del ricorso sportivo e si è conclusa con il meritato riconoscimento di una coppia che ha saputo difendere il proprio titolo anche fuori dall’abitacolo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.