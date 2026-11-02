Red Bull bloccata dalle partenze: la soluzione arriverà solo nel 2027 con la nuova frizione

Nel mezzo di una stagione 2026 già densa di sfide tecniche e regolamentari, Red Bull Racing si trova ad affrontare un problema che va ben oltre il semplice aggiustamento di setup: le partenze della RB21 — o più precisamente del sistema di lancio che governa l’innesto della frizione — non funzionano come dovrebbero, e la soluzione definitiva non arriverà prima del 2027. Un’ammissione scomoda, resa ancora più pesante dal fatto che le partenze in Formula 1 sono spesso il momento in cui si guadagnano o si perdono posizioni decisive.

Il problema delle red bull partenze 2026: non solo power unit

Quando un sistema di lancio non funziona in Formula 1, la prima ipotesi è quasi sempre legata alla power unit: la gestione dell’erogazione, la coppia nei primi metri, la calibrazione dell’ibrido. Nel caso di Red Bull, però, la diagnosi è più articolata e, per certi versi, più preoccupante. Secondo quanto confermato dal team, il difetto non è esclusivamente riconducibile alla power unit, ma richiede una revisione completa del sistema di frizione. Si tratta di un componente che interagisce con la power unit in modo strettissimo, ma che segue propri cicli di sviluppo e omologazione — il che spiega perché la correzione richieda tempi così lunghi.

In Formula 1 moderna, la frizione non è un semplice disco meccanico: è un sistema integrato con sensori, attuatori e software che gestiscono il punto di stacco in funzione di temperatura, grip e configurazione del circuito. Quando questo sistema non è calibrato correttamente — o peggio, quando presenta un difetto strutturale nel design — ogni partenza diventa una variabile imprevedibile. Per Red Bull, questo significa perdere metri preziosi già prima del primo punto di frenata.

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Laurent Mekies e l’ammissione che cambia le prospettive

A mettere la parola ufficiale sul problema è stato Laurent Mekies, team principal di Red Bull Racing. Mekies ha riconosciuto apertamente che il problema delle partenze è frustrante e che non sarà completamente risolto prima del 2027. Un’ammissione che, nel linguaggio spesso diplomatico del paddock, equivale a dire che per tutta la stagione in corso il team dovrà convivere con una lacuna sistemica — cercando di limitare i danni gara per gara, senza poter intervenire alla radice.

La dichiarazione di Mekies è significativa anche per un altro motivo: conferma che Red Bull ha già identificato la natura del problema e sa cosa serve per risolverlo. Non si tratta di una situazione ancora in fase diagnostica, ma di un percorso di sviluppo già tracciato, i cui tempi però sono dettati dalla complessità tecnica e, probabilmente, dai vincoli regolamentari che governano le modifiche ai componenti omologati durante la stagione.

Perché la soluzione richiede fino al 2027

In Formula 1, non tutti i componenti possono essere modificati liberamente nel corso di una stagione. La power unit è soggetta a un regime di omologazione rigido: una volta congelata, può essere aggiornata solo in determinate finestre o in presenza di ragioni di affidabilità documentate. La frizione, pur non rientrando direttamente nel pacchetto omologato della power unit, interagisce con essa in modo talmente profondo che una sua revisione completa richiede test estensivi, validazione e — nella maggior parte dei casi — una riprogettazione che può essere introdotta solo con la vettura dell’anno successivo.

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Questo è esattamente lo scenario che Red Bull si trova ad affrontare. La soluzione è identificata, ma implementarla correttamente richiede di aspettare il ciclo di sviluppo della RB22 per il 2027. Nel frattempo, gli ingegneri lavoreranno su ottimizzazioni software e procedure di partenza per ridurre l’impatto del problema, senza però poter eliminarlo. È un approccio pragmatico, ma che lascia il team esposto per un periodo di tempo considerevole in una stagione già competitiva.

Le conseguenze in pista e il contesto competitivo

Un sistema di partenza non affidabile in Formula 1 ha effetti che si moltiplicano nel corso di un campionato. Ogni partenza compromessa può significare la perdita di una o più posizioni già al primo giro — posizioni che poi richiedono sorpassi, strategie aggressive o semplicemente fortuna per essere recuperate. In un campionato dove i margini tra i top team sono ridottissimi, un problema sistemico alle partenze equivale a regalare punti agli avversari con cadenza regolare.

Red Bull ha costruito parte del suo dominio negli anni precedenti proprio sulla capacità di ottimizzare ogni fase della gara, partenze incluse. Vedere questo elemento diventare un punto debole strutturale — e sapere che non potrà essere corretto prima del prossimo ciclo regolamentare — è una delle sfide più difficili da gestire, tanto tecnicamente quanto psicologicamente all’interno del team. Per approfondire il contesto tecnico e le dichiarazioni ufficiali, è possibile consultare l’analisi completa di Motorsport.com Italia.

Quello che emerge da questa vicenda è un quadro che va oltre il singolo inconveniente tecnico: le red bull partenze 2026 rappresentano un banco di prova per la capacità del team di gestire una stagione nonostante un limite noto e non eliminabile. Mekies e i suoi ingegneri sanno già dove intervenire — il 2027 è l’orizzonte, e da lì si ripartirà con un sistema completamente rivisto. Fino ad allora, ogni semaforo rosso che si spegne sarà un momento di tensione in più per un team che non è abituato a convivere con variabili fuori controllo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.