Norris conquista la pole a Interlagos sotto la pioggia: McLaren torna al comando

La pioggia torrenziale di Interlagos ha scritto un altro capitolo della stagione 2026 di Formula 1: Lando Norris ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Brasile, riportando la McLaren davanti a tutti in una sessione di qualifiche che ha messo a dura prova nervi, riflessi e strategie di ogni team presente nel paddock paulista. Una pole position a Interlagos sotto la pioggia che vale doppio, perché strappata in condizioni estreme e dopo un’attesa estenuante che ha tenuto piloti e appassionati con il fiato sospeso per oltre un’ora.

Qualifiche rinviate: la pioggia detta legge a Interlagos

Il sabato di Interlagos si è aperto con il cielo plumbeo e le nuvole che già nelle ore precedenti alle qualifiche lasciavano presagire il peggio — o il meglio, a seconda dei punti di vista. La sessione è stata ritardata di oltre un’ora a causa delle intense precipitazioni che si sono abbattute sul circuito di São Paulo, rendendo la pista impraticabile nelle fasi iniziali. Quando finalmente il via libera è arrivato, i piloti si sono trovati davanti a un tracciato completamente bagnato, con l’acqua che si accumulava nelle zone più basse del layout e rendeva ogni curva un test di abilità e coraggio.

Interlagos, con le sue curve veloci, i cambi di quota repentini e la scarsa visibilità in caso di spray, è uno dei circuiti più insidiosi del calendario mondiale quando piove. In queste condizioni, la differenza tra un campione e un pilota ordinario emerge con una chiarezza quasi brutale. E Norris, sabato 7 novembre, ha dimostrato esattamente di che pasta è fatto.

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Norris domina sotto la pioggia: la pole position a Interlagos che vale una stagione

Il pilota britannico della McLaren ha controllato la sessione con una solidità impressionante, conducendo per 47 dei 71 giri effettuati durante le qualifiche. Un dato che racconta meglio di qualsiasi commento il livello di dominanza mostrato da Norris nelle condizioni bagnate di Interlagos. La pole position conquistata in questo Gran Premio del Brasile non è figlia del caso o di un singolo giro fortunato: è il risultato di una gestione costante e lucida della vettura su una pista che punisce qualsiasi errore.

La MCL41 si è dimostrata ancora una volta a proprio agio nelle condizioni difficili, confermando come il progetto tecnico di Woking abbia una base aerodinamica e meccanica capace di adattarsi rapidamente ai cambiamenti delle condizioni. Per Norris, questa pole position a Interlagos sotto la pioggia rappresenta un segnale forte in chiave campionato, con la gara ancora da disputare e punti pesanti in palio.

Antonelli secondo: la Mercedes tiene il passo

Alle spalle di Norris si è qualificato Kimi Antonelli, giovane pilota della Mercedes, che ha confermato ancora una volta la sua capacità di emergere nelle sessioni più complesse. Partire dalla prima fila in un Gran Premio come quello di São Paulo, con le condizioni di pista che hanno caratterizzato queste qualifiche, è un risultato che poche settimane fa in molti avrebbero faticato a prevedere per un pilota alla sua prima stagione completa in Formula 1.

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La prestazione di Antonelli è particolarmente significativa perché arriva su un circuito storicamente ostico per le vetture con caratteristiche di bilanciamento tendenti al sovrasterzo, e in condizioni dove l’esperienza dovrebbe fare la differenza. Il fatto che il giovane italiano abbia tenuto il passo di Norris — uno dei migliori sul bagnato dell’intero paddock — è un segnale che la W17 funziona e che il pilota bolognese sa come metterla in condizione di girare veloce anche quando il cielo non collabora.

Incidenti e colpi di scena in una sessione da ricordare

Le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026 non sono state prive di momenti drammatici. Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara sono stati protagonisti di incidenti durante la sessione, con il tracciato bagnato che ha amplificato i rischi per tutti. Câmara, nonostante il contatto, è riuscito a qualificarsi per il Q2, dimostrando una buona dose di determinazione in una giornata che non ha risparmiato nessuno.

Bortoleto, pilota di casa in un certo senso — con il Brasile che segue con passione ogni suo movimento — ha vissuto una sessione complicata, ma la sua presenza in pista ha comunque acceso l’entusiasmo del pubblico sulle tribune di Interlagos, che in queste condizioni meteorologiche non ha abbandonato gli spalti.

La pole position conquistata da Norris sotto la pioggia di Interlagos proietta la McLaren in una posizione di forza in vista della gara, con la prima fila tutta da sfruttare e un Antonelli che dalla seconda casella potrebbe provare a mettere pressione sin dal primo metro. Il Gran Premio del Brasile 2026 si preannuncia come uno degli appuntamenti più imprevedibili e spettacolari della stagione — e il sabato di São Paulo ha già consegnato alla storia della Formula 1 una qualifica che difficilmente si dimentica. Per aggiornamenti ufficiali e risultati completi, il riferimento resta il sito ufficiale della Formula 1.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.