Un paese con un parco auto sempre più anziano rischia enormemente di soffrire per questa misura. Cosa succede ora a chi guida una di queste vetture.

L’Italia si prepara a un cambiamento significativo nel settore automobilistico, con un aumento della tariffa per la revisione auto che avrà un impatto notevole sui possessori di veicoli datati. A partire dal 2026, il costo della revisione obbligatoria passerà da 79,02 euro a 88,20 euro, colpendo in particolare le auto di classe Euro 0, 1, 2 e 3, che rappresentano circa un quarto del parco auto nazionale. Questo rincaro non solo rappresenta un aggravio economico, ma evidenzia anche le problematiche legate alla sicurezza e all’inquinamento.

L’Italia vanta uno dei parchi auto più vecchi d’Europa, con un’età media superiore ai 12 anni. Questo dato ha ripercussioni dirette sulla sicurezza e sull’inquinamento. Le auto più vecchie tendono a consumare di più e a emettere maggiori quantità di sostanze inquinanti. La questione ambientale si intreccia con quella economica, poiché i costi per la gestione di veicoli obsoleti sono in continuo aumento.

Il provvedimento di aumento della tariffa per la revisione mira a incentivare il rinnovo del parco auto circolante, spingendo i proprietari verso l’acquisto di modelli più recenti e meno inquinanti. Tuttavia, il costo elevato delle auto nuove e le difficoltà economiche di molte famiglie rendono difficile abbandonare i vecchi modelli. Così, i proprietari di auto datate si trovano a fronteggiare spese sempre più alte, senza avere la possibilità di investire in un’auto nuova.

L’aumento della revisione auto si aggiunge a una serie di costi che gravano sugli automobilisti. I possessori di veicoli di classe Euro 0, 1, 2 e 3 devono già affrontare spese elevate per fare il pieno, pagare il Bollo Auto e mantenere la loro auto efficiente. Si stima che i proprietari di veicoli più vecchi possano pagare da un minimo di 200 euro fino a oltre 500 euro all’anno solo per la manutenzione, senza contare le spese per la benzina, che possono lievitare in periodi di crisi energetica. Questo scenario rende l’idea che l’aumento della revisione potrebbe rappresentare il colpo di grazia per molti automobilisti già in difficoltà.

Aumento della revisione, cosa succede adesso

Con l’aumento della revisione, c’è il rischio concreto che alcuni automobilisti decidano di non effettuare la revisione per risparmiare. Questo comportamento, oltre a essere illegale, rappresenta un rischio significativo per la sicurezza stradale. Le auto non revisionate possono presentare problemi meccanici che compromettono la sicurezza del conducente, dei passeggeri e degli altri utenti della strada.

In caso di controlli, il mancato possesso del certificato di revisione può portare a sanzioni pecuniarie elevate, aggravando ulteriormente la situazione economica di chi già fatica a mantenere il proprio veicolo in regola. È quindi fondamentale sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza della revisione e sui rischi derivanti dalla sua omissione.

Il governo italiano ha previsto incentivi per favorire l’acquisto di auto meno inquinanti ma il divario tra le offerte disponibili e il potere d’acquisto degli italiani rimane un problema aperto. Le misure di sostegno, come gli ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi, non sempre sono sufficienti a coprire il costo dell’acquisto di un’auto nuova, specialmente per famiglie con reddito medio-basso.

Il paradosso è che, mentre si cerca di incentivare il passaggio a veicoli più ecologici, molti automobilisti si trovano costretti a mantenere auto obsolete, con costi di gestione sempre più elevati. La necessità di rinnovare il parco auto è chiara, ma senza un adeguato supporto economico, si rischia di penalizzare chi non può permettersi di investire in un veicolo nuovo.