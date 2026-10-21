Aston Martin-Honda in crisi: Watanabe svela cosa sta andando storto

La stagione 2026 della Formula 1 doveva rappresentare il grande salto di qualità per l’Aston Martin: nuova factory, nuova power unit firmata Honda, il genio tecnico di Adrian Newey al lavoro sulla vettura e aspettative altissime in tutto il paddock. Invece, la realtà dei fatti racconta una storia ben diversa — e ora è direttamente Koji Watanabe, presidente di Honda Racing, ad ammettere pubblicamente cosa sta andando storto nella crisi che sta colpendo la partnership tra Aston Martin e Honda in F1.

Watanabe parla chiaro: la crisi Aston Martin-Honda in F1 ha radici precise

Non capita spesso che il numero uno di un costruttore motore si esponga con questa franchezza. Watanabe ha invece scelto la via della trasparenza, identificando una serie di fattori concomitanti che hanno reso il 2026 un anno complicato ben oltre le previsioni. Secondo il presidente di Honda Racing, la difficoltà non ha un’unica causa: sono i nuovi regolamenti tecnici, un team profondamente rinnovato, carburanti e oli di nuova formulazione, e piloti nuovi ad aver creato una combinazione di variabili difficile da gestire simultaneamente.

È un’analisi che, nella sua semplicità, fotografa un problema strutturale. Ogni singola variabile, presa da sola, sarebbe già una sfida. Affrontarle tutte insieme — in una stagione di rivoluzione regolamentare come il 2026 — ha moltiplicato esponenzialmente la complessità operativa del progetto. La power unit Honda è un elemento nuovo in un ecosistema che è nuovo quasi per intero.

Il peso dei due anni persi: l’ammissione più scomoda di Honda

Ma c’è un elemento che pesa forse più di tutti gli altri: Honda ha ammesso di aver sprecato due anni di sviluppo nell’ambito del progetto legato ad Aston Martin. Un’ammissione che non è semplice retorica di circostanza — rappresenta il riconoscimento che una parte significativa del lavoro preparatorio non ha prodotto i risultati attesi.

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A questo si aggiunge un dato di contesto fondamentale: prima di tornare come fornitore ufficiale con Aston Martin, Honda ha attraversato un periodo di assenza dalla F1 durato due anni. Un vuoto non banale in una disciplina dove il ritmo di sviluppo tecnico è serrato e dove ogni stagione porta con sé evoluzioni significative. Rientrare dopo una pausa del genere, proprio nell’anno in cui cambiano radicalmente i regolamenti sulla power unit, ha reso il compito enormemente più arduo.

Non si tratta di scuse: è la descrizione di un percorso in salita che Honda — e Aston Martin con lei — stanno cercando di risalire nel corso della stagione.

Newey, la nuova factory e il paradosso delle aspettative

Il paradosso è evidente: raramente un team si è presentato a una stagione con un capitale di aspettative così elevato. L’arrivo di Adrian Newey, il progettista più titolato nella storia della Formula 1, aveva alimentato entusiasmo genuino tra tifosi e addetti ai lavori. La nuova factory di Aston Martin, costruita per competere ai massimi livelli, rappresentava un investimento concreto e visibile nella direzione giusta. E la partnership ufficiale con Honda — costruttore con un palmares straordinario in F1 — sembrava completare un quadro quasi perfetto.

Eppure proprio questa sovrapposizione di elementi nuovi si è rivelata un’arma a doppio taglio. Quando tutto cambia contemporaneamente — struttura, motorizzazione, personale, regolamento — il rischio di perdere i punti di riferimento tecnici e organizzativi è reale. Non esiste un benchmark interno affidabile su cui appoggiarsi perché tutto è inedito. Ogni dato di telemetria va reinterpretato in un contesto che non ha precedenti diretti.

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La strada del recupero: cosa può cambiare nel medio termine

La stagione 2026 non è ancora conclusa, e sia Aston Martin che Honda hanno dichiarato il loro impegno nel trovare soluzioni. Le dichiarazioni di Watanabe non suonano come una resa, ma come una diagnosi — il primo passo necessario per impostare una strategia di recupero credibile.

Il nodo centrale resta quello dello sviluppo congiunto: costruttore e team devono trovare una sintonia tecnica che, evidentemente, nel 2026 non ha ancora raggiunto il livello richiesto per competere con i migliori. I due anni di sviluppo che Honda considera sprecati sono un passivo da colmare, ma anche una lezione da cui ripartire con una direzione più chiara.

Per chi volesse approfondire le dichiarazioni originali di Watanabe, il resoconto completo è disponibile su Motorsport.com Italia.

La crisi Aston Martin-Honda in F1 è reale, documentata e — almeno in parte — spiegata dal suo stesso protagonista. Watanabe ha fatto qualcosa di raro nel paddock: ha detto la verità senza filtri. Adesso tocca ai tecnici trasformare quella diagnosi in risposte concrete sulla pista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.