Michelin WEC Barcellona: lo pneumatico da bagnato con il 57% di materiali rinnovabili per le Hypercar

Alla 6 Ore di Barcellona del FIA World Endurance Championship, in scena al Circuit de Barcelona-Catalunya dal 16 al 18 ottobre 2026, Michelin ha scelto di alzare l’asticella dell’innovazione: il fornitore esclusivo di pneumatici per la classe Hypercar ha debuttato con un nuovo pneumatico da bagnato Hypercar realizzato con il 57% di materiali rinnovabili e riciclati — una percentuale che segna un punto di svolta nella storia degli pneumatici da competizione ad alto contenuto sostenibile.

Un nuovo Pilot Sport scanalato: cosa cambia rispetto al passato

Il nuovo pneumatico appartiene alla gamma Pilot Sport scanalata, la classica configurazione a canali profondi progettata per evacuare l’acqua in maniera rapida ed efficace sul bagnato. La novità non è soltanto nella struttura del battistrada: è nella composizione stessa del prodotto. Raggiungere il 57% di materiali rinnovabili e riciclati in una gomma da competizione — destinata a gestire quasi 700 cavalli delle Hypercar LMH e LMDh su asfalto viscido — richiede un equilibrio ingegneristico di altissimo livello.

In un contesto di gara endurance, il pneumatico da bagnato deve garantire prestazioni costanti in condizioni che cambiano rapidamente: pista che si asciuga, acqua che si accumula nelle curve, temperature che oscillano. Ogni variabile incide sul comportamento del compound e sul degrado strutturale. Introdurre materiali di origine rinnovabile o riciclata senza compromettere queste caratteristiche è la vera sfida tecnica che Michelin ha affrontato con questo sviluppo.

Il peso della sostenibilità nel motorsport endurance

Il World Endurance Championship è da anni uno dei laboratori più esigenti per la tecnologia degli pneumatici. Michelin è fornitore esclusivo della classe Hypercar e ha conquistato ogni round del FIA WEC dal 2012, incluse le edizioni della 24 Ore di Le Mans — un curriculum che rende ogni suo sviluppo tecnico particolarmente significativo per l’intera industria.

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Il debutto barcellonese del nuovo pneumatico da bagnato Hypercar si inserisce in una tendenza più ampia: il motorsport di alto livello non può più ignorare l’impatto ambientale dei materiali impiegati. Il 57% di contenuto rinnovabile e riciclato non è un dato puramente comunicativo — è un parametro ingegneristico che richiede di ripensare le catene di fornitura delle materie prime, i processi di vulcanizzazione e la formulazione chimica dei compound.

Per i team Hypercar, questo tipo di sviluppo ha una ricaduta concreta: sapere che il fornitore è in grado di mantenere standard prestazionali elevati anche con materiali alternativi aumenta la fiducia nella progressione tecnologica del prodotto negli anni a venire. Non si tratta di un compromesso tra performance e sostenibilità, ma di una dimostrazione che i due obiettivi possono coesistere.

Barcellona come banco di prova: il contesto della gara

Il Circuit de Barcelona-Catalunya offre caratteristiche tecniche precise: un tracciato misto, con curve veloci e settori più lenti, che mette alla prova tanto il grip laterale quanto la stabilità longitudinale degli pneumatici. In condizioni di bagnato, la gestione dell’acqua nelle zone di frenata e nelle curve ad alta velocità diventa determinante per la sicurezza e per il ritmo sul giro.

Pierre Alves, responsabile Michelin per l’evento di Barcellona, è il riferimento tecnico ufficiale per il debutto di questo pneumatico nel contesto della 6 Ore. La sua presenza in pista garantisce un monitoraggio diretto delle prestazioni del prodotto nelle condizioni reali di gara.

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La scelta di introdurre una novità di questo tipo in un appuntamento del WEC — e non in un test privato — riflette la fiducia di Michelin nella maturità del prodotto. Un pneumatico da bagnato Hypercar che non supera il vaglio di una gara endurance ufficiale non può essere considerato pronto: Barcellona è quindi il momento della verità per mesi di sviluppo in laboratorio e su pista.

La gestione tecnica degli pneumatici in classe Hypercar

Le Hypercar che gareggiano nel WEC sviluppano quasi 700 cavalli, con architetture ibride o termiche a seconda della categoria LMH o LMDh. Questa potenza, combinata con il peso elevato dei prototipi, si traduce in sollecitazioni termiche e meccaniche sugli pneumatici che non hanno equivalenti nella maggior parte delle altre categorie del motorsport internazionale.

In condizioni di bagnato, il rischio di aquaplaning e la variabilità del grip richiedono compound con caratteristiche molto specifiche: una struttura capace di deformarsi correttamente per aumentare la superficie di contatto, canali dimensionati per smaltire volumi d’acqua elevati, e un battistrada che mantenga la sua geometria anche sotto carico laterale intenso. Integrare materiali rinnovabili in questa equazione senza alterarne l’equilibrio è il contributo tecnico più rilevante di questo sviluppo.

Per approfondire il programma Michelin come fornitore esclusivo del WEC Hypercar, il costruttore francese mette a disposizione documentazione dettagliata sul proprio approccio alla fornitura in endurance.

Il debutto del nuovo pneumatico da bagnato Hypercar a Barcellona rappresenta dunque molto più di un aggiornamento di prodotto: è la prova concreta che la sostenibilità dei materiali può entrare nel cuore delle competizioni endurance senza sacrificare nulla sul piano delle prestazioni — e che Michelin intende guidare questa transizione dall’interno della griglia di partenza, non dai comunicati stampa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.