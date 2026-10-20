Ferrari ad Austin: il nuovo fondo aerodinamico per domare la SF-26 di Leclerc e Hamilton

Ad Austin, nel weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, la Ferrari porta in pista quello che i tecnici di Maranello definiscono il quarto e ultimo grande pacchetto aerodinamico della stagione sulla SF-26: un intervento che riguarda il fondo, le pance e la carrozzeria superiore, con l’obiettivo dichiarato di correggere uno squilibrio aerodinamico che ha condizionato le prestazioni della vettura per buona parte dell’anno. Il ferrari sf-26 austin aggiornamento aerodinamico è, di fatto, la risposta tecnica più ambiziosa che il Cavallino rampante possa ancora mettere in campo prima di spostare definitivamente le risorse di sviluppo verso il progetto 2027.

Il quarto pacchetto della stagione: cosa cambia sulla SF-26

Il pacchetto introdotto ad Austin non è un ritocco di fino. Ferrari interviene simultaneamente su tre aree della vettura: il fondo, le pance riviste e la carrozzeria superiore. Si tratta di una revisione coordinata che punta a modificare il modo in cui la SF-26 genera e gestisce il carico aerodinamico lungo tutto il range di velocità del circuito texano, caratterizzato da curve veloci, frenate secche e variazioni di altimetria che mettono a dura prova la stabilità di qualsiasi monoposto.

L’obiettivo centrale, confermato dalle fonti, è allargare la finestra operativa della SF-26: in termini pratici, questo significa ridurre la sensibilità della vettura alle variazioni di assetto e alle condizioni di pista che, nel corso della stagione, hanno reso la SF-26 imprevedibile nelle mani dei piloti. Una macchina con una finestra operativa stretta costringe il pilota a operare in un corridoio di setup molto rigido — qualunque deviazione da quel punto ottimale si traduce in perdita di aderenza anteriore o posteriore, rendendo difficile la gestione degli pneumatici e la ripetibilità del passo gara.

Il nuovo fondo è il cuore dell’intervento. Il fondo di una Formula 1 moderna è responsabile di una quota significativa del carico verticale complessivo, e la sua geometria determina in larga misura come il flusso d’aria si comporta nelle zone più critiche della vettura — diffusore, bordo d’attacco, canali laterali. Una riprogettazione del fondo implica settimane di simulazioni CFD e prove in galleria del vento, ed è per questo che Ferrari ha scelto Austin — un circuito impegnativo ma non estremo — come banco di validazione in condizioni di gara.

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Lo squilibrio aerodinamico che ha frenato Leclerc e Hamilton

La SF-26 ha mostrato per gran parte del 2026 un carattere discontinuo: rapida in qualifica in certe condizioni, meno gestibile in gara quando le gomme entravano in degrado o le temperature variavano. Questo comportamento è riconducibile, secondo quanto emerso dalle fonti, a uno squilibrio aerodinamico che il team ha cercato di correggere nel corso della stagione senza mai trovare una soluzione definitiva con i pacchetti precedenti.

Lewis Hamilton, confermato come pilota Ferrari per il 2026, ha condiviso con il team le proprie sensazioni sulla vettura, contribuendo — insieme al feedback di Charles Leclerc nelle fasi della stagione in cui ha preso parte alle attività del team — alla definizione delle priorità di sviluppo. Il lavoro di correlazione tra dati di simulazione e comportamento reale in pista è stato il filo conduttore che ha portato alla configurazione presentata ad Austin.

Correggere uno squilibrio aerodinamico non significa semplicemente aggiungere carico: significa redistribuirlo in modo che il bilanciamento anteriore-posteriore rimanga stabile al variare della velocità, dell’angolo di sterzata e del livello di carburante. Le pance riviste contribuiscono a questo obiettivo gestendo il flusso laterale che alimenta il diffusore, mentre la carrozzeria superiore rivista ottimizza il percorso dell’aria verso l’ala posteriore.

Perché Austin e perché adesso

La scelta di portare il pacchetto finale proprio ad Austin non è casuale. Il Circuit of the Americas offre una combinazione di curve ad alta velocità — come il complesso iniziale — e sezioni più lente che permettono di valutare il comportamento della vettura in un ampio spettro di condizioni. È un circuito che penalizza in modo evidente le monoposto instabili, perché richiede un carico aerodinamico elevato e costante lungo tutto il giro.

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In secondo luogo, il tempismo è dettato dalla roadmap di sviluppo interna. Ferrari ha confermato che questo è il quarto e ultimo grande aggiornamento della SF-26: a partire dalle gare successive, le risorse degli ingegneri di Maranello saranno progressivamente dirottate verso il progetto 2027, che dovrà essere pronto per affrontare un ciclo regolamentare rinnovato. Portare un aggiornamento importante nelle ultime gare della stagione serve anche a raccogliere dati reali che alimenteranno i modelli di simulazione per la vettura successiva.

Secondo quanto riportato da Motorsport.com Italia, il tema centrale di questo aggiornamento è proprio la prevedibilità: dare a Hamilton una SF-26 che risponda in modo coerente e riproducibile, giro dopo giro, è la condizione necessaria per essere competitivi nel finale di stagione.

Le aspettative nel finale di stagione

Ferrari arriva ad Austin con la consapevolezza che ogni punto conquistato nelle ultime gare ha un peso specifico elevato, sia nella classifica costruttori sia in quella piloti. Un pacchetto che allarga la finestra operativa della SF-26 potrebbe fare la differenza non tanto in qualifica — dove la vettura ha già mostrato lampi di velocità — ma soprattutto nella gestione della gara, dove la coerenza del passo e il controllo del degrado gomme sono determinanti.

Il vero banco di prova sarà la domenica: se il nuovo fondo e le pance riviste consentiranno a Hamilton di mantenere un ritmo più stabile nel secondo e terzo stint, sarà la conferma che l’intervento tecnico ha centrato il suo obiettivo. I dati raccolti ad Austin diventeranno poi patrimonio prezioso per il team, indipendentemente dal risultato in classifica, perché fotograferanno con precisione il comportamento della SF-26 aggiornata in condizioni di gara reali — l’unico ambiente in cui la correlazione tra simulazione e pista si chiude definitivamente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.