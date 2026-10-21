Mercedes e l’ala ribaltabile: l’innovazione aerodinamica che ancora non decolla

Nel paddock della Formula 1, le rivoluzioni tecniche raramente arrivano senza conseguenze. La stagione 2026 ha portato in dote un dibattito aerodinamico tra i più accesi degli ultimi anni, con l’ala ribaltabile F1 Mercedes — o meglio, la sua assenza — al centro di una storia che dice molto su come le grandi scuderie valutano il rischio tecnico. Perché se c’è una cosa che emerge con chiarezza, è che Mercedes conosceva questa soluzione prima che diventasse il tema del momento, e ha scelto consapevolmente di non percorrere quella strada.

La “Macarena” sbarca in Bahrain: cos’è e perché fa discutere

Tutto comincia dai test pre-stagionali di Bahrain, a febbraio 2026. È lì che l’ala posteriore regolabile fa la sua comparsa pubblica, conquistando immediatamente l’attenzione di tecnici, giornalisti e appassionati. Si tratta — nei fatti — dell’innovazione aerodinamica più significativa dell’intera fase di test pre-stagionali. Il nome con cui questa soluzione entra nel lessico collettivo del paddock è però tutto merito di Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari: è lui a ribattezzarla Macarena, con un riferimento alla celebre danza anni Novanta che richiama il movimento caratteristico del profilo alare nel passaggio dalla configurazione ad alto carico a quella a basso drag.

Tecnicamente, il principio è chiaro: l’ala posteriore regolabile è progettata per ridurre la resistenza aerodinamica (drag) nei rettilinei, migliorando la velocità di punta. Il compromesso, però, è altrettanto netto — a meno drag corrisponde una perdita di carico aerodinamico, con tutto ciò che ne consegue in termini di stabilità in curva e bilanciamento della vettura. Non è una soluzione gratuita: ogni metro guadagnato in velocità massima ha un costo da pagare nei settori tecnici del tracciato.

Mercedes sapeva: il progetto esisteva già un anno prima

Qui la vicenda si fa interessante. Mentre il paddock discuteva animatamente della Macarena come di una novità assoluta, emergeva un dettaglio tecnico di primaria importanza: Mercedes aveva già progettato questo tipo di ala posteriore regolabile oltre un anno prima rispetto alla sua apparizione pubblica nei test del 2026. A confermarlo è stato Simone Resta, figura tecnica di riferimento all’interno del team di Brackley, che ha dichiarato apertamente come la scuderia avesse studiato e disegnato questa soluzione in anticipo rispetto agli eventi.

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La domanda che ne consegue è ovvia: se Mercedes aveva già in mano il progetto, perché non lo ha sviluppato e portato in pista? La risposta risiede proprio in quella parola chiave che definisce l’intera discussione tecnica attorno all’ala ribaltabile in F1: compromesso. Il team tedesco ha valutato il rapporto costi-benefici della soluzione e ha concluso che, almeno in quella fase, il gioco non valesse la candela. La perdita di carico generata dall’adozione del sistema non era compensata in misura sufficiente dal guadagno in termini di riduzione del drag.

Il compromesso aerodinamico che cambia le priorità di sviluppo

Comprendere la logica tecnica dietro questa scelta richiede di contestualizzare il regolamento 2026, che ha ridisegnato profondamente l’equilibrio tra potenza aerodinamica e potenza del gruppo propulsore. In questo scenario, il trade-off tra drag e carico non è una variabile secondaria: è una delle equazioni fondamentali attorno a cui si costruisce l’intera filosofia di una monoposto.

L’ala ribaltabile F1 Mercedes — intesa come tecnologia studiata e poi accantonata — rappresenta un caso emblematico di come una soluzione tecnicamente valida possa non essere quella giusta per un determinato concetto di vettura. Meno drag significa velocità di punta superiore, un vantaggio concreto su circuiti con lunghi rettilinei. Ma meno carico significa anche meno stabilità nelle curve ad alta velocità, minore efficacia della frenata e un bilanciamento più difficile da gestire per il pilota. Su tracciati tecnici, dove il carico aerodinamico è la valuta principale, questo prezzo può diventare insostenibile.

Il fatto che Mercedes abbia scelto di non sviluppare ulteriormente il progetto non implica necessariamente che la valutazione fosse sbagliata: significa che, in quel preciso momento dello sviluppo della vettura, le priorità erano altrove. Le risorse tecniche e ingegneristiche di un team di Formula 1 sono preziose e limitate — ogni ora di galleria del vento, ogni simulazione CFD rappresenta una scelta tra percorsi alternativi.

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Cosa ci insegna questa storia sullo sviluppo in F1

La vicenda dell’ala ribaltabile F1 Mercedes racconta qualcosa di più profondo sul modo in cui funziona la ricerca tecnica nel motorsport di vertice. Non è raro che soluzioni studiate da un team vengano poi introdotte da un concorrente: la convergenza tecnologica è una costante della Formula 1, e la storia è piena di esempi in cui un’idea nata in un reparto tecnico ha trovato la sua forma definitiva altrove.

Quello che distingue questa situazione è la trasparenza con cui Simone Resta ha ammesso la conoscenza pregressa del concetto. Una dichiarazione che, al netto di ogni considerazione strategica, conferma come il confine tra innovazione e applicazione concreta sia spesso molto più sottile di quanto sembri dall’esterno. Avere un’idea non equivale a implementarla: in mezzo ci sono risorse, priorità, rischi tecnici e scelte di sviluppo che definiscono la direzione di una stagione intera.

Per approfondire i dettagli tecnici di questa tecnologia e il suo impatto sul paddock 2026, la ricostruzione disponibile su Motorsport.com Italia offre un’analisi dettagliata del compromesso aerodinamico in gioco.

La stagione 2026 è ancora lunga, e il dibattito tecnico attorno all’ala posteriore regolabile è tutt’altro che chiuso. Mercedes ha dimostrato di conoscere la tecnologia meglio di chiunque altro potesse immaginare: se e quando deciderà di tornare su quel progetto, lo farà con una comprensione del problema che pochi altri team possono vantare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.