Haas torna con la livrea Godzilla ad Austin: il ritorno della special paint dopo il Giappone

Nel paddock della Formula 1 le livree speciali sono diventate uno strumento di comunicazione potente quanto una pole position: catturano l’attenzione globale, generano milioni di impression sui social e raccontano partnership che vanno ben oltre il semplice logo sul cofano. Il TGR Haas F1 Team lo sa bene, e lo dimostra riportando ad Austin la livrea Godzilla Haas già vista al Gran Premio del Giappone 2026 — un ritorno che non è semplice nostalgia estetica, ma una mossa commerciale e narrativa precisa.

La livrea Godzilla Haas torna sul circuito americano

Il Gran Premio degli Stati Uniti si disputerà al Circuit of The Americas dal 23 al 25 ottobre 2026, e il team americano si presenterà in pista con una delle livree speciali più riconoscibili dell’intera stagione. La collaborazione è quella tra TGR Haas F1 Team e TOHO CO., LTD., il leggendario studio di intrattenimento giapponese che ha creato e custodisce il franchise di Godzilla da oltre settant’anni. La special paint era già stata lanciata in occasione del Gran Premio del Giappone 2026, diventando subito uno dei temi più discussi nel paddock e sui canali digitali del motorsport. Il ritorno ad Austin rappresenta quindi la seconda applicazione della livrea Godzilla Haas in una singola stagione — un segnale chiaro che la partnership tra il team e TOHO non è episodica, ma strutturata.

La presentazione ufficiale della livrea è avvenuta online lunedì 19 ottobre 2026, a pochi giorni dall’inizio del weekend di gara. Saranno le monoposto di Oliver Bearman e Esteban Ocon a vestire i colori del mostro più famoso del cinema giapponese lungo i 5,513 chilometri del tracciato texano.

Il legame con Godzilla Minus Zero e la strategia di TOHO

La scelta del timing non è casuale. La livrea promuove direttamente Godzilla Minus Zero, il nuovo film del franchise che uscirà nelle sale cinematografiche americane il 6 novembre 2026 — appena due settimane dopo la bandiera a scacchi di Austin. Il Gran Premio degli Stati Uniti diventa così una vetrina perfetta: un evento sportivo globale, trasmesso in tutto il mondo, che anticipa di fatto il lancio commerciale del film nel mercato nordamericano, uno dei più importanti per qualsiasi produzione di intrattenimento di questa portata.

Per TOHO CO., LTD., portare Godzilla su una monoposto di Formula 1 significa raggiungere un pubblico diverso da quello tradizionale del cinema di genere — appassionati di motorsport, giovani cresciuti con i videogame di racing, spettatori che seguono la F1 attraverso i social. Per Haas, invece, è l’opportunità di costruire un’identità visiva memorabile in un campionato dove i team di fascia media faticano a emergere nella conversazione pubblica al di fuori dei risultati in pista.

Perché le livree speciali contano in Formula 1

Il fenomeno delle special livery è cresciuto in modo esponenziale nell’era dei social network. Non si tratta più di semplici accordi di sponsorizzazione tradizionale: sono operazioni di co-branding in cui entrambe le parti cercano visibilità trasversale. La livrea Godzilla Haas al Gran Premio del Giappone aveva già dimostrato di funzionare — la risposta del pubblico giapponese, storicamente legato al personaggio di Godzilla come icona culturale nazionale, era stata immediata e intensa.

Portare la stessa identità visiva ad Austin aggiunge un ulteriore livello di coerenza alla narrazione: non si tratta di un’iniziativa isolata pensata solo per il mercato locale giapponese, ma di una partnership che vuole avere respiro internazionale. Il Circuit of The Americas è uno dei Gran Premi con la maggiore presenza di spettatori americani e con una delle fanbase più giovani dell’intero calendario — esattamente il target demografico di Godzilla Minus Zero.

Bearman e Ocon: due piloti, una livrea da protagonista

In una stagione in cui Oliver Bearman sta consolidando la propria presenza nel circus e Esteban Ocon cerca continuità di risultati, la visibilità extra garantita da una livrea così discussa non è un dettaglio trascurabile. Nel motorsport moderno, l’identità visiva di un team contribuisce alla percezione complessiva della sua forza — e una paint scheme originale, riconoscibile e legata a un franchise globale come Godzilla amplifica ogni inquadratura televisiva, ogni fotografia dal paddock, ogni contenuto generato dagli appassionati.

Per seguire tutti gli aggiornamenti ufficiali sulla livrea e sul weekend di Austin, il punto di riferimento resta il sito ufficiale del TGR Haas F1 Team, dove la collaborazione con TOHO è documentata in dettaglio.

Al Circuit of The Americas, tra i 20 piloti che si contenderanno punti preziosi per il campionato, le monoposto di Bearman e Ocon porteranno in pista qualcosa di più di una semplice livrea: racconteranno una storia che attraversa due industrie, due culture e due continenti — con un mostro iconico a fare da filo conduttore.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.