Quelle linee colorate sui pneumatici nuovi: ecco cosa nascondono davvero — la guida completa che i produttori non vogliono che tu conosca

Capita spesso, acquistando un set di pneumatici nuovi o guardando quelli esposti in un’officina, di notare sottili linee colorate — gialle, rosse, bianche, blu — che corrono lungo il battistrada o sul fianco. La domanda è spontanea: cosa indicano esattamente queste strisce colorate sui pneumatici? Si tratta di un codice segreto per i meccanici, di una scelta estetica del produttore, o di qualcosa di più tecnico e preciso? La risposta, come spesso accade nel mondo della gomma, è più interessante di quanto sembri.

Non sono decorazioni: il vero ruolo delle linee colorate

La prima cosa da chiarire — e vale la pena dirlo senza giri di parole — è che le strisce colorate sui pneumatici nuovi non sono un vezzo estetico, né tantomeno un riferimento a tendenze del motorsport o della moda automotive. Questa è una delle convinzioni più diffuse tra gli automobilisti comuni, e una delle più sbagliate.

Le linee colorate svolgono una funzione precisa, ma questa funzione è interna al ciclo produttivo e logistico del pneumatico. Servono, in sostanza, a identificare con esattezza ogni singolo pneumatico: modello, misura, mescola e altre specifiche tecniche. Immaginate una linea di produzione che sforna migliaia di pneumatici al giorno, in decine di varianti diverse — larghezze, profili, indici di velocità, strutture radiali o diagonali. Distinguere visivamente un 225/45 R17 da un 225/50 R17, o una mescola invernale da una estiva, senza un sistema di marcatura immediato, sarebbe un’operazione lenta e soggetta a errori.

Le strisce colorate risolvono questo problema in modo rapido ed efficace: un colore o una combinazione di colori permette agli operatori di linea, ai magazzinieri e ai trasportatori di identificare a colpo d’occhio la specifica del prodotto, senza dover leggere ogni singola scritta laterale del pneumatico.

Come funziona il sistema durante la produzione e la logistica

Il momento in cui le strisce colorate sono più utili è prima della vulcanizzazione, cioè prima che il pneumatico venga cotto nello stampo. In questa fase, la compound — la mescola di gomma — è ancora grezza, e distinguere visivamente due mescole diverse è praticamente impossibile a occhio nudo. Le strisce applicate sulla superficie della gomma grezza consentono agli operatori di verificare che la mescola corretta stia andando nello stampo corretto.

Questo sistema si estende poi alla fase di stoccaggio e distribuzione. Nei grandi magazzini dei produttori o dei distributori, dove migliaia di pneumatici sono accatastati in scaffalature alte metri, le strisce colorate permettono una gestione rapida degli ordini. Un operatore che deve prelevare quattro pneumatici di una specifica misura non ha bisogno di avvicinarsi a ogni singolo pezzo: individua il colore corretto e preleva il prodotto giusto.

È importante sottolineare che i colori e le combinazioni variano da produttore a produttore e non costituiscono un codice universale. Ciò che per un marchio indica una determinata larghezza, per un altro potrebbe segnalare l’indice di carico o la stagionalità. Non esiste, in altre parole, uno standard internazionale che assegni a ogni colore un significato fisso valido per tutti i costruttori di pneumatici. Questo è un dettaglio fondamentale: un automobilista o un meccanico non può interpretare le strisce di un marchio basandosi sull’esperienza maturata con un altro.

Cosa succede alle strisce una volta montato il pneumatico

Una volta che il pneumatico viene montato sul cerchio e il veicolo inizia a percorrere i primi chilometri, le strisce colorate scompaiono progressivamente per semplice usura. Non c’è nulla da fare, nulla da rimuovere: il contatto con l’asfalto le cancella naturalmente nel giro di pochi chilometri di utilizzo normale.

Questo conferma ulteriormente la loro natura puramente funzionale al ciclo produttivo e distributivo. Le strisce non hanno alcuna funzione durante la guida: non migliorano l’aderenza, non segnalano il livello di usura del battistrada, non indicano la temperatura operativa ottimale. Sono, in senso tecnico, un sistema di traceability — tracciabilità — che esaurisce il suo scopo prima ancora che il pneumatico tocchi la strada.

Chi si aspetta che le strisce abbiano un effetto sulla prestazione può quindi stare tranquillo: la loro presenza o assenza non cambia nulla dal punto di vista dinamico.

Strisce colorate e pneumatici da competizione: un parallelo utile

Nel mondo del motorsport, la gestione degli pneumatici è un elemento critico quanto — se non più — che nella vita di tutti i giorni. Chi segue la Formula 1 o la MotoGP sa bene che le mescole vengono identificate con colori specifici: le slick di Pirelli in F1 portano marcature cromatiche ben visibili sul fianco per distinguere soft, medium e hard, e lo stesso vale per le gomme da bagnato. In quel contesto, però, si tratta di un sistema standardizzato e pubblicamente noto, concordato tra il fornitore unico e la federazione.

Nei pneumatici stradali di serie, invece, il sistema è interno al singolo produttore e non destinato al pubblico finale. Il parallelismo con il motorsport aiuta però a capire quanto sia cruciale, in qualsiasi contesto in cui la gomma gioca un ruolo tecnico preciso, avere un sistema di identificazione rapido e affidabile. Per approfondire la tecnologia dei pneumatici stradali, il portale Oponeo dedica una sezione specifica a questo argomento, con dettagli sul significato delle diverse marcature.

Perché è utile saperlo — anche per chi non lavora in officina

Conoscere il significato delle strisce colorate sui pneumatici ha un valore pratico anche per l’automobilista comune. Innanzitutto, evita interpretazioni errate: chi non conosce la funzione di queste linee potrebbe scambiarle per un difetto di produzione, o al contrario ritenerle un indicatore di qualità o di una specifica prestazione. Né l’una né l’altra interpretazione è corretta.

In secondo luogo, sapere che le strisce scompaiono con l’uso normale significa non preoccuparsi inutilmente se, dopo qualche centinaio di chilometri, non sono più visibili. Non è un segnale di usura anomala: è semplicemente il ciclo naturale di un sistema di marcatura che ha già fatto il suo lavoro.

Infine, per chi acquista pneumatici usati o ricondizionati, l’assenza di strisce colorate non è di per sé un campanello d’allarme — ma è comunque un elemento da considerare nel contesto di una valutazione complessiva dello stato del pneumatico, insieme al battistrada residuo, all’età e alle condizioni della spalla.

Le strisce colorate sui pneumatici nuovi sono, in definitiva, uno di quei dettagli tecnici che passano inosservati alla maggior parte degli automobilisti ma che raccontano molto sul rigore industriale con cui viene gestita la produzione di un componente che, ogni giorno, è l’unico punto di contatto tra il veicolo e la strada.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.