Rutronik raddoppia le Lamborghini Temerario GT3 nel GT World Challenge Europe 2027

Il programma Lamborghini di Rutronik Racing cresce e lo fa con una scelta netta: due vetture in pista nel GT World Challenge Europe 2027. L’annuncio — arrivato il 16 ottobre 2026 — conferma che la squadra tedesca raddoppia il proprio impegno con la Lamborghini Temerario GT3, passando dall’auto singola schierata nel 2026 a un programma bivettura che punta a coprire sia la classe Pro sia il segmento riservato ai piloti cliente. È una dichiarazione d’intenti chiara, costruita su una stagione di rodaggio che ha già portato risultati concreti.

Dal primo anno di sviluppo al programma bivettura: la traiettoria di Rutronik con la Temerario GT3 2027

Rutronik Racing è entrata nel mondo Lamborghini nel 2026, diventando uno dei primissimi team a portare in gara la nuova Temerario GT3. La partnership con Lamborghini Squadra Corse è strutturata su più stagioni, e il primo anno ha avuto — nelle parole dello stesso team — una funzione precisa: imparare la vettura, capirne i margini, costruire le basi per crescere.

Klaus Graf, team principal di Rutronik Racing, ha descritto il 2026 come «un periodo importante di sviluppo». Una definizione che suona prudente ma che i risultati in pista hanno già parzialmente smentito: il programma con la singola Temerario GT3 ha centrato due podi, entrambi nella seconda parte della stagione — il momento in cui la curva di apprendimento si è tradotta in prestazione reale.

Il salto al 2027 è quindi tutt’altro che improvvisato. È la naturale evoluzione di una collaborazione che ha già dimostrato di funzionare, accelerata dalla fiducia reciproca tra la squadra tedesca e il costruttore di Sant’Agata Bolognese.

La struttura del programma 2027: Pro e piloti cliente

La configurazione del programma Lamborghini Temerario GT3 2027 di Rutronik prevede due ruoli distinti per le due vetture. La prima sarà schierata nella classe Pro, con l’obiettivo di competere ai massimi livelli del GT World Challenge Europe. La seconda sarà destinata a piloti cliente, in una categoria che il team non ha ancora ufficializzato nei dettagli.

L’identità dei driver per la seconda auto non è stata ancora resa nota: Rutronik ha confermato l’espansione del programma ma ha lasciato aperto lo spazio per annunci successivi. È una pratica comune nei team GT che costruiscono il proprio lineup in fasi, spesso completando la lineup Pro prima di finalizzare le combinazioni cliente.

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Questa struttura bivettura consente al team di massimizzare il ritorno sull’investimento tecnico: le informazioni acquisite con la Temerario GT3 nel corso del 2026 diventano patrimonio comune, applicabile sia all’auto Pro sia a quella affidata ai clienti. In termini di sviluppo, avere due vetture in pista nello stesso campionato accelera la raccolta dati e offre punti di riferimento incrociati preziosi.

Cinque anni di Porsche, poi la svolta: il contesto storico di Rutronik Racing

Per capire il peso di questa espansione, è utile guardare al percorso che ha portato Rutronik fino alla Temerario GT3. Il team ha trascorso cinque stagioni con Porsche, costruendo una delle storie di successo più solide nel GT europeo degli ultimi anni. Il culmine è arrivato nel 2025, quando Rutronik ha conquistato il titolo dell’Endurance Cup del GT World Challenge Europe proprio con la casa di Stoccarda — un campionato che rappresenta il vertice del calendario GT endurance europeo.

La transizione verso Lamborghini, avvenuta nel 2026, non è stata quindi una fuga da una situazione difficile ma una scelta strategica consapevole: abbracciare un progetto nuovo, la Temerario GT3, fin dalle sue prime battute competitive. Nel frattempo, il legame con Porsche non si è interrotto del tutto: nel 2026 Rutronik ha mantenuto una Porsche 911 GT3 R EVO nella Bronze Cup per quattro dei cinque round dell’Endurance Cup, segno di una transizione gestita con continuità e non con rotture nette.

Il GT World Challenge Europe come palcoscenico: cosa cambia con due Temerario

Il GT World Challenge Europe è il campionato GT più competitivo del continente, con una griglia che raccoglie i migliori costruttori e team del panorama GT3 mondiale. Schierare due Lamborghini Temerario GT3 nel 2027 significa per Rutronik aumentare la propria visibilità nella serie, moltiplicare le opportunità di raccolta punti e — soprattutto — consolidare il ruolo di team di riferimento per Lamborghini Squadra Corse in Europa.

Per Lamborghini Squadra Corse, avere un partner strutturato come Rutronik con un programma bivettura è un segnale importante per il mercato dei piloti cliente: la Temerario GT3 ha già dimostrato di essere competitiva nel suo primo anno, e ora ottiene un team che ne espande la presenza in modo organizzato.

I due podi del 2026 — arrivati nella seconda metà della stagione, quando il team aveva già accumulato chilometri e dati sufficienti — rappresentano la prova che la base tecnica è solida. Il lavoro di Klaus Graf e del suo gruppo nel 2027 sarà quello di trasformare quella solidità in una presenza stabile nelle posizioni di vertice, con la flessibilità aggiuntiva garantita dalla seconda vettura e dalla sua lineup ancora da definire. I dettagli mancanti — i nomi dei piloti cliente, la classe esatta della seconda auto — arriveranno nei prossimi mesi, ma la direzione è già tracciata con precisione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.