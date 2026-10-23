FIA vieta gli scambi informativi tra team F1 e progetti aziendali: nuove regole dal 2027

Il Consiglio Mondiale della FIA ha approvato nell’ottobre 2026 un pacchetto normativo destinato a ridisegnare i confini operativi dei team di Formula 1: dal 2027, le squadre non potranno più condividere personale, spazi fisici o sistemi informatici con le divisioni aziendali extra-F1 del proprio gruppo. È una mossa che tocca direttamente il cuore del dibattito sul FIA budget cap F1 2027, e che arriva dopo mesi di pressioni crescenti sulla tenuta del tetto di spesa introdotto nel 2021. La posta in gioco è alta: la credibilità di un sistema regolamentare che doveva livellare il campo di gioco, ma che rischia di essere svuotato da pratiche difficili da tracciare e sanzionare.

Cosa cambia concretamente dal 2027

Le nuove norme approvate dalla FIA non si limitano a un divieto generico di collaborazione tra reparti. Il regolamento entra nel dettaglio operativo con una serie di obblighi precisi e verificabili. Prima di tutto, i team di Formula 1 non potranno più condividere gli uffici con le divisioni non-F1 della stessa azienda: una separazione fisica che impone, in molti casi, una ristrutturazione logistica significativa delle strutture esistenti.

Sul fronte del personale, le regole introducono due strumenti chiave. Il primo è un periodo obbligatorio di gardening leave di tre mesi per determinati ingegneri che transitano verso la Formula 1 provenendo da progetti aziendali paralleli. Il secondo è un requisito di impiego esclusivo di dodici mesi: chi lavora in F1 non può contemporaneamente svolgere attività per reparti non-F1 dello stesso gruppo. Infine, i sistemi informatici delle due aree devono essere completamente separati, eliminando qualsiasi canale di scambio dati o condivisione di risorse computazionali.

L’obiettivo dichiarato è impedire che le spese di sviluppo vengano incorrectly allocated — per usare la terminologia tecnica della FIA — fuori dal perimetro della Formula 1, gonfiando artificialmente i costi di progetti satellite e alleggerendo così il budget cap contabilizzato per la squadra da corsa.

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Il budget cap e le scappatoie strutturali

Il FIA budget cap F1 2027 è il contesto regolamentare entro cui queste norme si inseriscono. Fin dalla sua introduzione, il tetto di spesa ha dovuto fare i conti con la complessità organizzativa dei grandi gruppi automobilistici, molti dei quali gestiscono i team di Formula 1 come una delle tante divisioni di un ecosistema più ampio. La sovrapposizione tra reparti F1 e progetti aziendali — simulatori condivisi, ingegneri che lavorano su più programmi, infrastrutture tecnologiche comuni — ha rappresentato una zona grigia difficile da regolamentare.

Le nuove norme della FIA rispondono esattamente a questo problema: non si tratta di sanzionare comportamenti già avvenuti, ma di chiudere preventivamente le porte a pratiche che, pur non essendo esplicitamente vietate in precedenza, consentivano di aggirare lo spirito del budget cap. La separazione fisica degli spazi, la gestione esclusiva del personale e l’isolamento dei sistemi informatici creano barriere concrete, verificabili in sede di ispezione FIA, che rendono molto più difficile qualsiasi forma di contabilità creativa.

Per approfondire il testo regolamentare e i dettagli tecnici delle nuove disposizioni, è possibile consultare l’analisi pubblicata da The Race, che ricostruisce l’iter normativo e le implicazioni operative per le squadre.

James Vowles e la griglia spaccata in due

Nel dibattito che ha preceduto e accompagnato l’approvazione delle nuove norme, la voce più critica è stata quella di James Vowles. Il team principal di Williams ha denunciato pubblicamente come il budget cap, nella sua applicazione attuale, abbia prodotto un effetto paradossale: invece di avvicinare i team, ha creato una griglia divisa in due livelli distinti.

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La sua critica è strutturale. I team con maggiori risorse storiche — quelli che, prima dell’introduzione del tetto di spesa, investivano cifre enormemente superiori — hanno potuto capitalizzare su infrastrutture, competenze e patrimoni tecnologici già costruiti nel tempo. Il budget cap ha congelato le gerarchie esistenti più che capovolgerle, generando quello che Vowles ha descritto come una sorta di Balance of Performance inverso: un sistema che, anziché compensare le differenze, le ha cristallizzate.

È in questo contesto che le nuove regole FIA assumono un significato duplice. Da un lato, cercano di garantire che il budget cap sia rispettato nella sostanza e non solo nella forma. Dall’altro, non affrontano direttamente la questione sollevata da Vowles: la disparità accumulata prima dell’introduzione del tetto rimane intatta, e le nuove norme non prevedono meccanismi di ribilanciamento retroattivo.

Le implicazioni per i team e il calendario di adeguamento

Con l’entrata in vigore fissata al 2027, i team hanno un margine operativo per adeguarsi, ma le implicazioni organizzative non sono banali. La separazione fisica degli uffici e dei sistemi informatici richiede investimenti in infrastrutture e, in alcuni casi, una ridefinizione dei contratti di lavoro del personale coinvolto. Il requisito dei dodici mesi di impiego esclusivo incide sulla flessibilità con cui i gruppi industriali gestiscono le proprie risorse umane tra diversi programmi.

Il gardening leave obbligatorio di tre mesi per certi profili di ingegneri introduce inoltre un vincolo sul mercato del personale tecnico, rallentando i trasferimenti rapidi che in passato potevano avvenire tra divisioni dello stesso gruppo senza soluzione di continuità. Si tratta di misure che, nel complesso, aumentano la trasparenza del sistema ma impongono un costo organizzativo reale.

Il FIA budget cap F1 2027 si presenta dunque come un cantiere normativo ancora aperto: le nuove disposizioni approvate dal Consiglio Mondiale rappresentano un passo verso una maggiore coerenza del sistema, ma il dibattito sulla competitività strutturale della griglia — quello sollevato con forza da Vowles — resta un nodo irrisolto che il solo strumento del tetto di spesa, per quanto rafforzato, non è in grado di sciogliere da solo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.