Genesis Magma Racing: Jaubert conquista la prima pole position Hypercar a Barcellona

Al Circuit de Barcelona-Catalunya, il 17 ottobre 2026, qualcosa di inedito è accaduto nella griglia del FIA World Endurance Championship: Mathys Jaubert ha portato la Genesis Magma Racing alla sua prima pole position assoluta nella categoria Hypercar, conquistando la pole position Hypercar a Barcellona con un giro da 1:30.329 che ha silenziato ogni scetticismo su un costruttore al debutto in uno dei campionati più competitivi del mondo.

Un crono che vale la storia: 1:30.329 e l’Hyperpole è Genesis

La sessione di Hyperpole della 6 Ore di Barcellona ha riservato il colpo di scena più inatteso della stagione. Jaubert, al volante della No. 17 Genesis GMR-001, ha fermato i cronometri su un tempo di 1 minuto, 30 secondi e 329 millesimi, un riferimento sufficiente a mettere in riga tutti gli altri protagonisti della categoria Hypercar. Non si tratta di un risultato isolato: è il primo, storico, successo in qualifica per un team che ha debuttato nel WEC soltanto in questa stagione 2026.

Vale la pena ricordare il contesto: la prima parte della sessione di qualifica era stata dominata da Mathieu Jaminet, che aveva guidato la classifica parziale. Ma quando è arrivato il momento dell’Hyperpole — il segmento decisivo riservato alle vetture più veloci — Jaubert ha cambiato completamente le gerarchie. Un giro netto, preciso, costruito con la fiducia di chi sa che la sua vettura può stare al vertice.

Il progetto Genesis nel WEC: una prima stagione da ricordare

La Genesis Magma Racing è alla sua prima stagione assoluta nel WEC in categoria Hypercar, e già questo dato rende la pole position di Barcellona qualcosa di straordinario. Non è frequente che un costruttore esordiente riesca a competere ad armi pari con squadre che hanno anni di sviluppo e milioni di chilometri di dati alle spalle.

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Il progetto si fonda su un equipaggio di altissimo profilo: accanto a Jaubert nella No. 17, siedono André Lotterer, doppio campione del mondo, e Pipo Derani, due volte campione IMSA. Tre piloti con curriculum radicalmente diversi — il francese emergente, il veterano europeo dei prototipi, il brasilian-americano specialista dell’endurance nordamericano — che hanno costruito una chimica tecnica capace di estrarre il meglio dalla GMR-001.

La scelta di affidare il giro di qualifica a Jaubert non è casuale: nei circuiti del WEC, la Hyperpole richiede un pilota capace di spingere al limite assoluto in un solo tentativo, con pressione massima e margine di errore quasi nullo. Il giovane francese ha risposto con una prestazione da manuale.

Barcellona, penultimo atto del Mondiale 2026

La 6 Ore di Barcellona rappresenta il penultimo appuntamento del Campionato del Mondo FIA WEC 2026: la gara si è disputata domenica 18 ottobre 2026, il giorno successivo alla qualifica. Partire dalla pole position Hypercar a Barcellona, in questa fase del campionato, ha un peso specifico enorme — sia per il risultato sportivo immediato, sia per il messaggio che Genesis Magma Racing lancia all’intero paddock in vista della stagione successiva.

Il Circuit de Barcelona-Catalunya è un banco di prova tecnico tra i più esigenti del calendario: richiede un bilanciamento aerodinamico sofisticato, una gestione termica degli pneumatici precisa e una power unit capace di rispondere in modo elastico alle variazioni di carico. Il fatto che la GMR-001 abbia espresso il suo potenziale proprio qui — e non su un tracciato storicamente favorevole ai nuovi costruttori — aggiunge credibilità al progetto.

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Per seguire tutti gli aggiornamenti ufficiali del campionato, il riferimento è il sito ufficiale del FIA World Endurance Championship.

Cosa significa questa pole per il futuro del brand coreano nelle corse

Genesis è il marchio premium del gruppo Hyundai, e il suo ingresso nel WEC rappresenta una scelta strategica precisa: portare la tecnologia e l’immagine del brand sulle piste più importanti del mondo dell’endurance. La pole position conquistata da Jaubert è il primo risultato concreto e misurabile di questo investimento.

Avere in squadra Lotterer — con tutta la sua esperienza nei prototipi europei — e Derani — con la sua capacità di gestire le fasi più critiche delle gare lunghe — significa che Genesis ha costruito il progetto con ambizioni reali, non soltanto di presenza. Il giro dell’Hyperpole firmato Jaubert ne è la conferma più diretta.

Quello che è accaduto il 17 ottobre 2026 a Barcellona non è soltanto una riga nei libri dei record interni del team: è la dimostrazione che un costruttore al debutto, con la giusta combinazione di piloti, ingegneri e sviluppo tecnico, può impensierire i big del WEC già nel corso della sua prima stagione. Per Genesis Magma Racing, la storia nella categoria Hypercar è appena cominciata — e ha già un capitolo da incorniciare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.