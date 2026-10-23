Rafael Câmara in F1 nel 2027: il retroscena di Portimão che ha deciso tutto

È ufficiale: Rafael Câmara sarà in Formula 1 nel 2027 con il team Haas. L’annuncio, arrivato il 15 ottobre 2026, ha chiuso settimane di attesa e ha confermato quello che i dati delle categorie propedeutiche già suggerivano con forza: il pilota brasiliano di 21 anni è pronto per il salto nel massimo campionato automobilistico, e il test disputato ad agosto sull’Autódromo Internacional do Algarve di Portimão ha avuto un peso determinante nel percorso che ha portato alla firma. Il tema Rafael Câmara F1 2027 non è più una prospettiva futura: è realtà contrattuale.

Una carriera costruita gara dopo gara: il curriculum che ha convinto Haas

Per capire perché Haas abbia puntato su Câmara, basta scorrere il suo palmarès degli ultimi due anni. Nel 2024 il brasiliano ha conquistato il titolo nella Formula Regional European Championship, dimostrando continuità e velocità pura in un campionato competitivo. Nel 2025 ha fatto un ulteriore passo avanti vincendo il Campionato FIA Formula 3, categoria che storicamente rappresenta il trampolino diretto verso la Formula 2 e poi la F1.

La progressione non si è fermata. Nella stagione 2026 di FIA Formula 2, Câmara guida la classifica piloti con un bottino impressionante: tre vittorie, quattro ulteriori podi e cinque pole position. Numeri che parlano da soli e che raramente si vedono in un pilota al primo anno nella categoria. Quando un giovane domina la Formula 2 con questo margine, il salto in F1 non è una scommessa: è una progressione logica.

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Il test di Portimão con la VF-25: il banco di prova decisivo

Ad agosto 2026, Haas ha messo Câmara al volante della VF-25 sull’Autódromo Internacional do Algarve di Portimão, in Portogallo. Non si è trattato di un semplice filming day o di un test promozionale: il circuito lusitano, con le sue curve cieche, i cambi di quota pronunciati e le sequenze ad alta velocità, rappresenta un banco di prova tecnico di primo livello per qualsiasi pilota.

Portimão richiede precisione nel setup aerodinamico, capacità di gestire una monoposto di Formula 1 sui cordoli e — soprattutto — la lucidità di raccogliere dati utili per gli ingegneri fin dai primi giri. Sono esattamente le qualità che un team cerca in un pilota giovane quando vuole capire se è davvero pronto per il salto di categoria. Il test ha permesso a Haas di valutare Câmara in condizioni reali, con una vettura di Formula 1, su un tracciato che non perdona gli errori.

Le fonti ufficiali confermano che il test di Portimão ha rafforzato concretamente le possibilità del brasiliano di ottenere il sedile. Il contratto firmato è pluriennale, un segnale chiaro che Haas non sta cercando un tappabuchi ma sta costruendo un progetto a lungo termine attorno a un pilota in cui crede.

Affianco a Bearman: la coppia Haas per il 2027

Nel 2027, Câmara affiancherà Oliver Bearman, il giovane britannico già confermato nel team. Si tratta di una delle coppie di piloti più giovani dell’intera griglia di Formula 1, costruita intorno a due talenti che hanno bruciato le tappe nelle categorie junior. Câmara prende il posto lasciato libero da Esteban Ocon, il cui ciclo con Haas si chiude a fine stagione.

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La scelta di puntare su due piloti giovani e ambiziosi riflette una precisa filosofia di sviluppo: costruire identità, raccogliere dati su piloti in crescita e investire sul futuro piuttosto che affidarsi a nomi consolidati. Per un team che guarda alla propria evoluzione tecnica — soprattutto in vista dei nuovi regolamenti che caratterizzano la F1 di questa fase — avere piloti capaci di adattarsi rapidamente e di fornire feedback precisi è un vantaggio strutturale.

Il contesto: un brasiliano in F1 dopo anni di attesa

L’arrivo di Câmara in Formula 1 ha un significato che va oltre il singolo contratto. Il Brasile è una delle nazioni con la tradizione motorsport più ricca della storia — Ayrton Senna, Nelson Piquet, Rubens Barrichello — ma negli ultimi anni ha vissuto un lungo periodo senza rappresentanti stabili nel paddock della F1. Un pilota brasiliano di 21 anni che firma un contratto pluriennale con un team della griglia è una notizia che rimette il paese sudamericano al centro della mappa del motorsport globale.

Per seguire l’evoluzione ufficiale della carriera di Câmara nelle categorie junior fino all’esordio in F1, è possibile consultare la pagina ufficiale della FIA Formula 2.

Il percorso di Rafael Câmara verso la F1 nel 2027 è stato costruito con metodo e continuità: titolo Formula Regional nel 2024, titolo FIA Formula 3 nel 2025, leadership in Formula 2 nel 2026, test sulla VF-25 a Portimão e infine la firma con Haas. Non è stato un salto fortunato: è stata una scalata certificata dai risultati. Ora resta da vedere come il brasiliano si esprimerà su una griglia di Formula 1 che nel 2027 si presenterà con regolamenti rinnovati — e dove ogni punto di riferimento sarà da costruire da zero.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.