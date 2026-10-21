WEC Barcellona: Aston Martin domina le libere, ma Toyota beffa tutti e vince il mondiale

Il fine settimana del WEC Barcellona ha raccontato una storia in due atti quasi opposti: prove libere dominate da Aston Martin e da Genesis, poi una gara che ha ribaltato ogni pronostico consegnando a Toyota non soltanto una doppietta sul Circuit de Barcelona-Catalunya, ma anche il titolo mondiale FIA World Endurance Championship 2026. Sei ore di corsa che hanno premiato la costanza e la gestione, punendo chi era partito più forte.

Le prove libere al WEC Barcellona: Tincknell e Aston Martin davanti a tutti

Nella seconda sessione di prove libere, Harry Tincknell ha messo a segno il giro più veloce del weekend con un 1:31.712, portando la Aston Martin del Heart of Racing Team in cima alla classifica combinata. Un tempo che ha immediatamente fissato il livello di riferimento per tutti gli altri costruttori presenti in Catalunya e che ha certificato la competitività della vettura britannica su un tracciato tecnico, ricco di curve lente e miste che mettono alla prova tanto il bilanciamento aerodinamico quanto la trazione in uscita.

Nella prima sessione, invece, era stato Robert Kubica a segnare il benchmark più significativo: 1:31.891 per AF Corse Ferrari, un riferimento comunque meno rapido rispetto al tempo che Tincknell avrebbe poi fatto registrare in FP2. Il polacco, veterano del motorsport internazionale, ha confermato ancora una volta la propria capacità di estrarre il massimo da una vettura nella fase esplorativa del weekend, quando le informazioni di setup sono ancora in costruzione e ogni giro ha un valore tecnico preciso.

Il quadro delle libere ha dunque visto Aston Martin e Heart of Racing Team chiudere davanti a Genesis, con Ferrari a inseguire. Tre costruttori diversi, tre filosofie tecniche differenti, tutte concentrate su un unico obiettivo: trovare il giusto equilibrio tra qualifica e passo gara su un circuito che storicamente premia chi sa gestire il degrado degli pneumatici nelle fasi centrali della corsa.

→ Leggi anche: Toyota Campione Costruttori WEC: la doppietta di Barcellona suggella il titolo

Genesis in pole, ma la gara racconta un’altra storia

Le qualifiche hanno aggiunto un capitolo inatteso: Genesis ha conquistato la sua prima pole position della stagione in WEC, un risultato storico per il costruttore coreano che ha dimostrato una velocità sul giro singolo superiore alle aspettative. Il giro più veloce in qualifica è stato firmato da Mathieu Jaminet, che ha contribuito a costruire l’entusiasmo attorno alla vettura asiatica in vista della partenza domenicale.

Ma la pole e il passo in prova non sempre si traducono in vittoria. La gara ha smontato le gerarchie delle sessioni precedenti con una precisione quasi chirurgica: Toyota ha dominato le sei ore, chiudendo con una doppietta e lasciando alle proprie spalle tutti gli avversari. Genesis, partita dalla posizione di vantaggio, ha subito un crollo che le fonti descrivono come un vero e proprio collasso rispetto alla prestazione della pole. Nessun podio, nessun risultato all’altezza delle aspettative generate dalle qualifiche.

Toyota campione del mondo: il titolo arriva a Barcellona

La doppietta Toyota al Circuit de Barcelona-Catalunya non ha soltanto valore sportivo immediato: ha consegnato al costruttore giapponese il titolo FIA World Endurance Championship 2026. Un risultato che premia una stagione di coerenza, affidabilità e gestione delle risorse — qualità che nel WEC contano spesso più della velocità pura dimostrata in qualifica o nelle prove libere.

Il WEC è una disciplina dove la strategia ai pit stop, la gestione degli pneumatici nelle ore centrali e la capacità di non commettere errori nei momenti di traffico con le vetture di classe inferiore fanno la differenza tra vincere e perdere. Toyota ha saputo costruire attorno a questi principi un pacchetto competitivo che, nel corso della stagione, ha saputo capitalizzare ogni opportunità. La vittoria di Barcellona e il titolo mondiale ne sono la conferma più eloquente.

→ Leggi anche: Aston Martin-Honda in crisi: Watanabe svela cosa sta andando storto

Cosa ci dice questo weekend sulla stagione WEC

Il weekend catalano ha offerto diversi spunti di riflessione per chi segue il campionato con attenzione tecnica. Aston Martin ha dimostrato di avere una vettura capace di girare forte nelle sessioni brevi, ma la gara ha evidenziato quanto sia complesso trasformare quella velocità in risultato su arco lungo. Genesis ha vissuto l’esperienza della pole position come un momento storico, ma il crollo in gara pone interrogativi sulla gestione del ritmo e della strategia nelle sei ore.

Ferrari, con Kubica protagonista in FP1, resta un riferimento costante nel campionato, anche se le fonti disponibili non documentano un risultato di rilievo nella gara di Barcellona. Toyota, invece, ha risposto nel modo più diretto possibile alle ambizioni degli avversari: con i fatti, con i punti, con il titolo.

Per chi vuole seguire i risultati ufficiali e le classifiche aggiornate del campionato, il sito FIA WEC rimane la fonte primaria di riferimento per ogni dato certificato.

Barcellona 2026 resterà nella memoria del WEC come il weekend in cui Toyota ha chiuso i conti con il campionato — e come la prova che, in endurance, la storia vera si scrive sempre e soltanto quando il traguardo è tagliato.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.