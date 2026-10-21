Genesis Magma Racing: Juncadella blindato per il 2027, Jaubert firma la prima Hyperpole

Due notizie in rapida successione stanno ridisegnando il futuro di Genesis Magma Racing nel Mondiale Endurance: il rinnovo di Daniel Juncadella per la stagione FIA World Endurance Championship 2027 e la prima Hyperpole conquistata dal team in classe Hypercar a Barcellona grazie a una prestazione straordinaria di Mathys Jaubert. Per il programma Genesis Magma Racing WEC 2027, si tratta di un segnale preciso: il brand coreano non è in pista per fare numero, ma per costruire qualcosa di concreto e duraturo nel panorama dell’endurance mondiale.

Chi è Genesis Magma Racing e da dove viene

Genesis Magma Racing è la struttura motorsport di Genesis, il marchio di lusso di Hyundai Motor Group. Il team ha annunciato il proprio ingresso nel FIA World Endurance Championship il 4 dicembre 2024, con l’obiettivo dichiarato di competere dalla stagione 2026 in poi. Un progetto ambizioso, costruito con metodo: i primi due piloti confermati per il programma WEC furono André Lotterer e Luis Felipe “Pipo” Derani, due nomi di assoluto peso specifico nell’endurance internazionale. La scelta di partire da piloti esperti racconta molto della filosofia del team — nessuna improvvisazione, nessuna scommessa al buio.

Successivamente, Mathys Jaubert e Daniel Juncadella sono stati aggiunti al driver lineup per il 2026, completando una rosa tecnica e competitiva. Il debutto nel Mondiale Endurance era atteso con curiosità: un nuovo costruttore in Hypercar porta sempre con sé incognite aerodinamiche, di affidabilità e di sviluppo. Genesis Magma Racing ha scelto di rispondere sul campo.

La Hyperpole di Barcellona: la prima volta che conta davvero

Tra i momenti più significativi della stagione di debutto del team, spicca la pole position conquistata da Mathys Jaubert a Barcellona nella sessione di Hyperpole della classe Hypercar. Si tratta della prima Hyperpole nella storia di Genesis Magma Racing in questa categoria — un risultato che la stessa pagina ufficiale FIA WEC ha celebrato con un post dedicato, sottolineando come avvenga durante la stagione di esordio assoluto del team.

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Una maiden pole in Hypercar non è mai banale. La griglia del WEC in questa classe raccoglie costruttori con anni di sviluppo alle spalle — Toyota, Ferrari, Porsche, BMW, Alpine — e strappare loro la prima posizione in qualifica richiede una combinazione di macchina efficace, pilota in forma e lavoro ingegneristico preciso sul set-up da qualifica. Jaubert ha dimostrato di saper sfruttare ogni margine disponibile, portando la vettura Genesis al limite nel momento decisivo.

Il risultato di Barcellona non è un episodio isolato da incorniciare: è un indicatore tecnico. Significa che il pacchetto aerodinamico della vettura ha il potenziale per competere con le migliori in condizioni di qualifica pura. Trasformare quella velocità in risultati di gara è il passo successivo, e il 2027 sarà il banco di prova.

Juncadella confermato per il Genesis Magma Racing WEC 2027

La notizia di ottobre 2026 che ha riacceso i riflettori sul team è il rinnovo ufficiale di Daniel Juncadella per la stagione FIA WEC 2027. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali di Hyundai Motorsport, senza ambiguità: Juncadella sarà parte del programma Genesis Magma Racing WEC 2027, confermando una continuità che in questo sport — dove i rinnovi sono spesso tutt’altro che scontati — ha un valore strategico preciso.

Lo spagnolo porta con sé un profilo tecnico solido. Pilota abituato a lavorare nello sviluppo delle vetture e a fornire feedback strutturati agli ingegneri, Juncadella è il tipo di professionista che un team in crescita vuole tenere al proprio interno. La curva di apprendimento su una vettura Hypercar nuova è ripida: perdere un pilota che ha già percorso quella strada significa ricominciare da zero su aspetti che non si misurano solo con i cronometri.

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La conferma anticipata — arrivata mentre la stagione 2026 è ancora in corso — è anche un messaggio verso l’esterno: Genesis Magma Racing pianifica con orizzonte lungo, non gestisce l’emergenza settimana per settimana. È un segnale di maturità organizzativa che i grandi team dell’endurance conoscono bene.

Il contesto: un brand di lusso che vuole vincere davvero

Genesis è entrato nel motorsport con una precisa identità di posizionamento: lusso coreano che compete ad armi pari con le eccellenze europee e giapponesi. La scelta del WEC Hypercar come palcoscenico non è casuale — è la categoria che oggi raccoglie la maggiore concentrazione di costruttori premium al mondo, e Le Mans resta il banco di prova definitivo per qualsiasi brand che voglia costruire un’eredità sportiva credibile.

Con una prima Hyperpole già in archivio e un pilota confermato per il 2027, il percorso di Genesis Magma Racing sta acquisendo la solidità che solo i risultati concreti possono dare. Il programma Genesis Magma Racing WEC 2027 parte dunque con basi più robuste rispetto a dodici mesi fa: esperienza accumulata, piloti confermati, e la consapevolezza che la velocità pura — dimostrata a Barcellona — esiste davvero all’interno di questa vettura.

Resta da vedere come il team saprà trasformare tutto questo in punti pesanti nel campionato costruttori. Ma le premesse, al momento, parlano chiaro: Genesis Magma Racing non è più una scommessa, è una realtà con cui fare i conti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.