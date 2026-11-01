Jorge Martin sfida il mondiale con il polso fratturato — la corsa disperata a Sepang

Ci sono immagini che raccontano più di mille parole, e quella di Jorge Martin che inforca la sua Aprilia nel box di Sepang con il polso fratturato è una di quelle. Il leader del mondiale MotoGP si è presentato al Gran Premio della Malesia portando con sé non solo la pressione di una classifica da difendere, ma anche una frattura alla base del radio del braccio destro — l’arto che, su una moto, gestisce freno anteriore e acceleratore. Una condizione che, in altri contesti, avrebbe giustificato il ritiro immediato. Martin ha scelto diversamente.

La frattura rimediata a Phillip Island

L’infortunio risale al weekend australiano di Phillip Island, circa sei giorni prima dell’inizio del Gran Premio della Malesia. La natura della frattura è precisa: base del radio del braccio destro, una delle zone più sollecitate durante la guida di un prototipo MotoGP, dove le forze in frenata sul freno anteriore possono superare i 60 kg di pressione in pochi decimi di secondo. Non si tratta di un fastidio muscolare o di una contusione: è una frattura ossea documentata, confermata dallo stesso Martin attraverso i suoi canali ufficiali.

La comunicazione diretta del pilota madrileno, pubblicata sui social, non ha lasciato spazio a interpretazioni: jorge martin polso fratturato è diventato immediatamente il tema centrale del paddock asiatico, con tecnici, medici e rivali che osservavano la situazione con attenzione. La domanda era semplice quanto difficile: sarebbe riuscito a scendere in pista?

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FP1 a Sepang: ventesimo posto e segnale di presenza

La risposta è arrivata sul tracciato di Sepang, nella prima sessione di prove libere del weekend malese. Martin ha completato le FP1, chiudendo in ventesima posizione. Un risultato che, in termini assoluti, non riflette il suo valore — ma che in questo contesto specifico va letto in modo completamente diverso. L’obiettivo della sessione non era fare il tempo, era testare i limiti fisici imposti dall’infortunio e raccogliere dati sulla gestione della moto con una mano destra compromessa.

Guidare una MotoGP con una frattura al radio significa operare costantemente al limite del dolore tollerabile, con riflessi potenzialmente alterati e una presa sul manubrio inevitabilmente meno sicura. Ogni frenata al limite, ogni cambio di direzione, ogni vibrazione proveniente dall’asfalto si trasforma in uno stimolo doloroso che il pilota deve filtrare mentalmente per mantenere la concentrazione. Il fatto che Martin abbia completato la sessione è già, di per sé, un dato significativo.

Perché rischiare: il mondiale in gioco

La risposta alla domanda “perché correre in queste condizioni?” è scritta nella classifica del mondiale MotoGP: Jorge Martin è il leader del campionato. Con il finale di stagione alle porte, ogni punto conta in modo esponenziale. Ritirarsi preventivamente dal Gran Premio della Malesia avrebbe significato consegnare punti preziosi ai rivali diretti senza combattere — una scelta difficilmente giustificabile per un pilota che si gioca il titolo iridato.

La logica del rischio calcolato è parte integrante del motorsport di alto livello. Piloti come Valentino Rossi, Marc Márquez e molti altri hanno affrontato weekend con infortuni significativi pur di non abbandonare la lotta iridata. Martin si inserisce in questa tradizione, con la consapevolezza che ogni punto conquistato a Sepang — anche un singolo punto da decimo posto — può fare la differenza nel computo finale.

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L’Aprilia, dal canto suo, ha tutto l’interesse a supportare il proprio pilota di punta in questa fase cruciale della stagione. La casa di Noale vive attraverso Martin la possibilità concreta di portare a casa un titolo mondiale, e la gestione medica dell’infortunio è diventata una priorità assoluta dell’intero team.

Il polso fratturato e le variabili del fine settimana

La situazione di Martin con il polso fratturato introduce variabili tecniche e tattiche che il team Aprilia deve necessariamente considerare nel setup della moto. Con una mano destra meno efficace nella presa, potrebbe essere necessario rivedere la taratura del freno anteriore, la progressività dell’acceleratore e persino l’ergonomia del manubrio — piccoli aggiustamenti che, su una MotoGP, possono fare la differenza tra una gara gestibile e una insostenibile.

Il tracciato di Sepang, con le sue frenate potenti e le curve veloci che richiedono grande impegno fisico, non è certo il contesto ideale per un pilota infortuniato. I 5,543 km del circuito malese mettono a dura prova anche i piloti in perfetta forma fisica. Per Martin, ogni giro rappresenta una sfida doppia: quella sportiva contro gli avversari e quella personale contro il dolore.

Quello che è certo è che Jorge Martin ha già dimostrato, scendendo in pista nelle FP1, di non voler rinunciare senza combattere. La lotta per il titolo mondiale MotoGP passa anche da momenti come questo — momenti in cui la determinazione di un pilota si misura non solo sui dati del cronometro, ma sulla capacità di essere semplicemente lì, in sella, nonostante tutto. Il resto lo dirà la pista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.