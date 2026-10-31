Acosta domina la Sprint di Sepang — Márquez e Bezzecchi non bastano per fermarlo

Una Sprint da brividi a Sepang, con la pioggia in agguato, un leader che cade e un giovane spagnolo che ne approfitta con freddezza assoluta: la motogp sprint sepang del 31 ottobre 2026 ha regalato uno spettacolo raro, capace di rimescolare le gerarchie in pochi giri e consegnare a Pedro Acosta una vittoria tutt’altro che scontata. Alle sue spalle, Marc Márquez e Marco Bezzecchi hanno completato un podio di grande valore, mentre il meteo ha trasformato ogni curva del circuito malese in una variabile imprevedibile.

La caduta di Alex Márquez e il ribaltamento della corsa

La Sprint del Gran Premio della Malesia si era aperta nel segno di Alex Márquez, partito dalla pole position e subito capace di prendere il comando delle operazioni. Il pilota Ducati sembrava avere il ritmo per gestire la gara, ma al terzo giro ha perso il controllo della sua moto ed è scivolato fuori dalla lotta, lasciando un vuoto enorme in testa al gruppo.

A ereditare la posizione di comando è stato Ai Ogura, in sella alla moto del team Trackhouse, che ha guidato per la maggior parte dei 10 giri previsti dalla Sprint. Il giapponese ha mostrato una gestione attenta delle condizioni miste, tenendo a bada un gruppo di inseguitori di altissimo livello. Tuttavia, negli ultimi giri la pressione esercitata da Acosta e dagli altri contendenti si è rivelata troppo intensa: Ogura ha ceduto la leadership ed è scivolato in quarta posizione al traguardo, pagando dazio proprio quando la pioggia minacciava di cambiare definitivamente i connotati della gara.

Acosta ipnotizza Sepang: la gestione del momento decisivo

Quando la corsa si è fatta più complicata — con le nuvole che si addensavano sul Sepang International Circuit e la pioggia che incombeva — Pedro Acosta ha dimostrato di saper leggere la situazione meglio di chiunque altro. Il pilota della Red Bull KTM Factory Racing ha atteso il momento giusto, si è portato in testa e ha mantenuto la posizione fino alla bandiera a scacchi.

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Il gruppo di testa ha tagliato il traguardo appena prima che la pioggia intensa si abbattesse sul circuito, un dettaglio che racconta quanto il tempismo sia stato determinante in questa Sprint. Qualche minuto in più in pista avrebbe potuto stravolgere tutto. Acosta, invece, ha chiuso la sua gara con autorità, portando la KTM al vertice in uno dei weekend più complicati della stagione.

Marc Márquez e Bezzecchi: due podii con storie diverse

Alle spalle di Acosta, Marc Márquez ha confermato la sua costanza nei momenti che contano. Il pilota Ducati ha chiuso secondo, tenendo alta la pressione sul leader per tutta la durata della Sprint ma non riuscendo a trovare il varco decisivo per superarlo. Il risultato consolida ulteriormente la sua presenza nelle posizioni di vertice in questa fase della stagione.

Ancora più sorprendente, per certi versi, il terzo posto di Marco Bezzecchi. L’italiano dell’Aprilia ha saputo capitalizzare la confusione creata dalla caduta di Alex Márquez e dal ritiro di Jorge Martin — assente dall’intero weekend malese — per infilarsi in una posizione da podio e difenderla con determinazione fino alla fine. Bezzecchi ha gestito le gomme in modo intelligente su una pista che cambiava continuamente le sue caratteristiche di grip, confermando la crescita del suo feeling con la moto di Noale.

Il ritiro di Martin e l’impatto sulla Sprint

Non si può leggere questa motogp sprint sepang senza considerare l’assenza di Jorge Martin, che ha dato forfait dal Gran Premio della Malesia. Il suo ritiro ha inevitabilmente ridisegnato gli equilibri del gruppo, aprendo spazi che altri hanno saputo sfruttare. In una Sprint di soli 10 giri, ogni assenza di peso si traduce in opportunità concrete per chi è in pista.

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La dinamica della gara — con Alex Márquez che cadeva da leader, Ogura che guidava a lungo per poi cedere, e Martin fuori dai giochi — ha costruito un contesto nel quale la lucidità di Acosta ha fatto la differenza. La KTM ha dimostrato di avere un passo competitivo anche in condizioni limite, e il giovane pilota spagnolo ne ha fatto il miglior uso possibile.

Verso la gara lunga: cosa cambia dopo la Sprint

I risultati della motogp sprint sepang proiettano ombre e luci sulla gara di domenica. Acosta porta con sé la fiducia di una vittoria costruita in condizioni difficili; Marc Márquez sa di avere il ritmo per lottare per la vittoria assoluta; Bezzecchi ha dimostrato che l’Aprilia può essere competitiva anche a Sepang. Ogura, quarto, rimane un’incognita interessante dopo aver dominato buona parte della Sprint con la moto Trackhouse.

Il meteo rimane la variabile più difficile da calcolare: la pioggia che ha risparmiato il finale della Sprint potrebbe tornare con maggiore intensità nella gara lunga, riaprendo scenari tattici che oggi si sono solo intravisti. I dati ufficiali della Sprint sono consultabili sul sito ufficiale MotoGP.

Sepang ha già dato il suo primo verdetto di questo fine settimana: Pedro Acosta è il più veloce quando la pressione sale, la pioggia minaccia e i favoriti cadono. Domenica la storia potrebbe continuare — o riscriversi completamente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.