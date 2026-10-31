MotoGP Malesia: Márquez domina il venerdì, Martin costretto al ritiro per l’infortunio al polso

Il Gran Premio della Malesia a Sepang si apre con un venerdì che ridisegna gli equilibri della lotta al titolo: Marc Márquez ha dominato entrambe le sessioni del 30 ottobre 2026 sul circuito di Sepang, imponendo il proprio ritmo davanti a tutta la concorrenza, mentre Jorge Martin ha dovuto alzare bandiera bianca in anticipo per preservare il polso infortunato — e con quella decisione ha di fatto ammesso che il titolo mondiale 2026 è ormai fuori portata.

Marc Márquez: la legge del venerdì a Sepang nella MotoGP Malesia

Quando Marc Márquez trova il feeling con una pista, diventa quasi impossibile stargli dietro. A Sepang il fenomeno di Cervera ha confermato questa regola con una doppietta di sessioni dominata dall’inizio alla fine, lasciando alle sue spalle due avversari di assoluto livello come il fratello Alex Márquez e il giapponese Ai Ogura. Tre piloti dello stesso gruppo di testa, tre interpreti diversi della MotoGP moderna, ma un solo nome in cima ai tempi: Marc.

Il venerdì di Sepang, nel contesto della motogp malesia sepang, ha già scritto qualcosa di significativo: il ritmo di Marc Márquez non è quello di un pilota che gestisce le energie in vista della gara, ma di qualcuno che vuole mandare un messaggio preciso alla concorrenza. La Ducati GP26 sembra adattarsi perfettamente al tracciato malese, con le sue curve ad alta velocità e i lunghi rettilinei che esaltano la potenza e la stabilità della moto italiana.

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Ancora più rilevante, in chiave campionato, è il risultato delle qualifiche: è stato proprio Alex Márquez a conquistare la pole position al Gran Premio della Malesia, un risultato che posiziona il team Gresini in prima fila e complica ulteriormente i piani di chi insegue.

Martin si ritira: il titolo è già perso

La notizia più pesante del weekend malese non arriva dai tempi sul giro, ma da un box: Jorge Martin ha abbandonato la sessione del venerdì in anticipo per riposare il polso infortunato. Una scelta obbligata, dettata dalla necessità di non aggravare una condizione fisica già compromessa, ma che ha conseguenze enormi sulla classifica mondiale.

Lo stesso Martin non ha lasciato spazio a interpretazioni: il campione spagnolo ha dichiarato apertamente che il titolo 2026 è già perso. Una resa pubblica, dolorosa, che arriva in uno dei momenti più delicati della stagione. Quando un pilota in lotta per il mondiale smette di correre una sessione intera per preservarsi, e poi ammette che il campionato non è più raggiungibile, il quadro è nitido: l’infortunio al polso ha cambiato il destino di Martin in modo irreversibile.

È la storia crudele del motorsport: non sempre vince chi è più forte in pista, ma chi riesce a restare integro nelle settimane decisive. Martin, che aveva dimostrato nel corso della stagione di essere uno dei protagonisti assoluti, si trova ora a fare i conti con una realtà fisica che non lascia margini. Il suo ritiro anticipato dal venerdì di Sepang nella motogp malesia sepang è, di fatto, la resa ufficiale nella corsa al titolo.

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Il quadro costruttori e la posta in palio a Sepang

Con Martin fuori dai giochi per il titolo piloti, l’attenzione si sposta inevitabilmente su chi può ancora beneficiare di questo scenario. La Ducati si trova in una posizione di forza: Marc Márquez al comando del venerdì, Alex Márquez in pole position, e un avversario diretto che non riesce a girare a piena intensità. Il circuito di Sepang, con i suoi 5.543 metri e le sue caratteristiche tecniche che premiano potenza e trazione, si è storicamente rivelato un terreno favorevole per le moto di Borgo Panigale.

Il Gran Premio della Malesia assume quindi un peso specifico enorme non solo per la classifica piloti, ma anche per quella costruttori. Ogni punto conquistato in questo fine settimana può ridefinire le gerarchie nelle ultime gare della stagione. La motogp malesia sepang 2026 non è una tappa qualsiasi: è uno snodo cruciale, con Martin che si fa da parte e i fratelli Márquez che si candidano a dominare la scena.

Per chi segue il campionato con attenzione, il messaggio di questo venerdì è inequivocabile: la lotta al titolo si è ristretta, i protagonisti si sono ridefiniti, e Sepang potrebbe essere il teatro in cui si decide definitivamente chi avrà l’ultima parola sulla stagione 2026. Tutti gli aggiornamenti ufficiali sono disponibili sul sito ufficiale MotoGP, dove i dati di sessione e le dichiarazioni dei piloti vengono pubblicati in tempo reale.

Quello che resta da vedere è se Marc Márquez riuscirà a trasformare la dominanza del venerdì in un risultato concreto in gara — e se Alex, dalla prima fila, saprà sfruttare la pole per portare a casa un successo che avrebbe il sapore di un capolavoro di squadra, nel momento in cui il campionato si decide senza il suo principale antagonista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.