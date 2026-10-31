McLaren in crisi nera: 49 punti in quattro gare, Red Bull ormai a portata di mano nel Costruttori

Quando i numeri parlano, è difficile ignorarli. La McLaren sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua stagione di Formula 1: soli 49 punti conquistati nelle ultime quattro gare, a fronte dei 125 accumulati dalla Red Bull nello stesso arco di tempo. Un divario che ha permesso alla scuderia di Milton Keynes di agganciare il team di Woking nel Mondiale Costruttori, riaprendo una lotta che sembrava ormai chiusa. Parlare di McLaren in crisi in Formula 1 non è più un’ipotesi: è la fotografia fedele di un momento che rischia di cambiare l’esito di un intero campionato.

Il peso specifico di 49 punti in quattro gare

Per capire la portata del problema, basta confrontare i numeri. In quattro gare consecutive, la McLaren ha portato a casa 49 punti. La Red Bull, nello stesso periodo, ne ha totalizzati 125. Significa che per ogni punto conquistato dalla squadra britannica, la scuderia austriaca ne ha guadagnati quasi tre. In un campionato di Formula 1 dove i margini sono storicamente ridotti, una differenza del genere non è un segnale d’allarme — è una voragine.

Il dato più significativo non è il numero assoluto, ma la sua conseguenza diretta: la Red Bull ha agganciato la McLaren nel Mondiale Costruttori. Un sorpasso che fino a poche settimane fa sembrava improbabile si è trasformato in realtà, e ora la classifica è tornata a essere un campo aperto. La pressione sul team di Woking è enorme: non si tratta soltanto di recuperare prestazione, ma di farlo in fretta, con le ultime gare della stagione che si avvicinano rapidamente.

La crisi McLaren in Formula 1: cosa dicono i numeri sul rendimento

Un ritmo di 12,25 punti di media per gara — quello che emerge dal dato di 49 punti in quattro appuntamenti — è insufficiente per una squadra che punta al titolo Costruttori. Per avere un termine di paragone immediato: la Red Bull, con i suoi 125 punti nello stesso lasso di tempo, ha viaggiato a una media di oltre 31 punti per gara. Quasi il triplo.

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Questo tipo di crollo nei numeri non nasce mai da un’unica causa isolata. In Formula 1, quando una squadra perde così tanto terreno in così poco tempo, i fattori in gioco sono generalmente molteplici e interconnessi: possono riguardare l’assetto della vettura, la gestione delle power unit, la risposta alle mescole Pirelli in condizioni di pista variabili, oppure scelte strategiche che non hanno pagato. Al momento, le cause tecniche specifiche di questa débâcle non sono state ufficialmente documentate dal team, e sarebbe prematuro indicare un singolo colpevole.

Ciò che è certo è che la MCL ha smesso di essere la vettura dominante che aveva caratterizzato le fasi precedenti della stagione. Qualcosa è cambiato, e la Red Bull ne ha approfittato con una continuità di rendimento impressionante.

Red Bull: 125 punti che valgono una rimonta storica

Dall’altro lato del paddock, la Red Bull ha vissuto quattro gare di segno opposto. 125 punti in altrettanti appuntamenti rappresentano una striscia di risultati che poche squadre riescono a sostenere nel corso di un’intera stagione, figuriamoci in un blocco così concentrato. È il tipo di rendimento che, in Formula 1, cambia le classifiche e riscrive le narrazioni.

La capacità della scuderia di Milton Keynes di capitalizzare il momento di difficoltà avversario è un segnale di solidità tecnica e operativa. Quando una squadra rivale rallenta, non sempre si riesce ad accelerare in proporzione: la Red Bull lo ha fatto, portando a casa punti pesanti con una regolarità che ha trasformato una rimonta in apparenza impossibile in una realtà concreta.

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Il Mondiale Costruttori è ora nuovamente in bilico. Ogni gara che rimane nel calendario vale doppio: per la McLaren, ogni punto perso è un punto che potrebbe non riuscire a recuperare; per la Red Bull, ogni punto conquistato consolida un vantaggio psicologico e aritmetico che cresce a ogni weekend.

Cosa serve alla McLaren per invertire la rotta

Uscire da un momento simile richiede risposte concrete, non dichiarazioni di intenti. La McLaren ha le risorse, la struttura e la storia per reagire — ma il tempo stringe. Le ultime gare della stagione non concedono margine di errore: ogni qualifica, ogni scelta di strategia, ogni gestione gomme diventa determinante in un contesto dove il distacco tra le squadre si misura in decimi di secondo ma si traduce in decine di punti.

Il team di Woking dovrà lavorare su più fronti contemporaneamente: comprendere le ragioni del calo di rendimento, trovare soluzioni applicabili nell’immediato e garantire che entrambi i piloti possano estrarre il massimo dalla vettura in ogni condizione di pista. Non è un compito impossibile, ma è urgente.

La stagione di Formula 1 è ancora aperta, e i numeri — quei 49 punti contro 125 — sono il punto di partenza per capire quanto lavoro resta da fare. La risposta della McLaren nelle prossime gare dirà molto non solo sulla classifica finale, ma sulla solidità di un progetto che fino a poche settimane fa sembrava il più solido del paddock. Per approfondire l’analisi statistica del momento, il riferimento completo è disponibile su Motorsport.com Italia.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.