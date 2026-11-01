Hamilton centra la prima pole Ferrari a Città del Messico: il sogno di Schumacher si avvera

C’era qualcosa di quasi irreale nell’aria sottile di Città del Messico sabato 31 ottobre 2026, quando Lewis Hamilton ha attraversato la linea del traguardo in qualifica e ha capito — prima ancora di sentire la radio del box — di aver conquistato la pole position. Non una pole qualsiasi: la sua prima con la Ferrari, la 105ª in carriera, e la fine di un digiuno che per la Scuderia di Maranello durava da 29 gare. Un momento che unisce storia personale, storia sportiva e un dato statistico destinato a restare nei libri della Formula 1.

Una pole che vale doppio: Hamilton e il record generazionale

I numeri, in questo caso, raccontano tutto meglio di qualsiasi narrazione. Hamilton ha 41 anni, e con questa pole è diventato il pilota più anziano a conquistare una partenza al palo in Formula 1 da oltre quarant’anni — più precisamente dal Gran Premio d’Italia del 1982, quando Mario Andretti riuscì nell’impresa. Quattro decenni di storia separano quei due momenti, e Hamilton li ha attraversati tutti con una costanza che sfida qualsiasi logica sportiva.

Il margine sul secondo classificato, George Russell, è stato di soli 0,009 secondi: un battito di ciglia, la distanza tra la gloria e l’anonimato in qualifica. Un gap che rende ancora più prezioso ogni millesimo guadagnato sul tracciato del Autódromo Hermanos Rodríguez. La pole di Hamilton nella gara di hamilton pole ferrari messico non è arrivata con una passeggiata, ma con una sessione tirata al limite in cui ogni settore ha contato.

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Va ricordato, inoltre, che questa è anche la prima pole di Hamilton in oltre tre anni. Un’assenza lunghissima per un pilota della sua statura, vissuta tra stagioni difficili con Mercedes e poi il passaggio — carico di aspettative e pressioni enormi — alla Ferrari. Trovare la pole proprio a Città del Messico, in una delle gare più iconiche del calendario, aggiunge un peso specifico ulteriore all’impresa.

Ventinove gare senza pole: il digiuno Ferrari è finito

Per capire quanto questa pole position significhi per la Scuderia Ferrari, occorre guardare al contesto. 29 gare senza partire dalla prima casella della griglia: un periodo lungo, frustrante, che ha messo alla prova la pazienza di tutto il paddock italiano e dei tifosi della Rossa nel mondo. In un campionato di Formula 1 dove la velocità in qualifica è spesso il discriminante tra vittoria e podio, non avere la pole per quasi una stagione intera pesa in maniera concreta sulla costruzione dei risultati.

Ora quella serie si è interrotta. E lo ha fatto nel modo più cinematografico possibile: con il sette volte campione del mondo, arrivato a Maranello con il peso di una carriera leggendaria sulle spalle, che porta la Ferrari in cima alla griglia in uno dei circuiti più affascinanti e tecnici del calendario. Il tema della hamilton pole ferrari messico non è soltanto sportivo — è anche narrativo, nel senso più autentico del termine.

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Il riferimento a Schumacher: un filo emotivo che attraversa generazioni

Dopo la qualifica, secondo quanto riportato da GPblog, Hamilton ha condiviso una riflessione toccante su Michael Schumacher, legata al suo percorso personale e all’emozione di guidare per la stessa squadra che aveva reso il tedesco una leggenda. Non è un dettaglio marginale: Hamilton è cresciuto guardando Schumacher dominare in rosso, e ora — con la stessa tuta, lo stesso logo sul volante — scrive un capitolo nuovo di quella storia. La pole di Città del Messico è, in questo senso, anche un atto di continuità tra epoche diverse del motorsport.

A 41 anni, con 105 pole position all’attivo, Hamilton dimostra che la velocità pura in qualifica non è una questione di anagrafe. È tecnica, è esperienza, è capacità di leggere una vettura in un singolo giro — e su questi elementi, il britannico rimane uno dei riferimenti assoluti della categoria.

Ora la gara. La pole è un punto di partenza, non un punto d’arrivo, e la storia della Formula 1 è piena di qualifiche brillanti che non si sono trasformate in vittoria. Ma dopo 29 gare di attesa, la Ferrari ha ritrovato la prima fila — e lo ha fatto con il pilota giusto, nel momento giusto, su una pista che premia chi sa spingere quando conta davvero. Il Gran Premio del Messico 2026 si apre con la Scuderia in pole, e questo, da solo, cambia già i termini della conversazione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.