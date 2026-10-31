Marquez domina Phillip Island sul bagnato: pole da urlo con 1″5 di vantaggio

Phillip Island, 23 ottobre 2026: la pioggia trasforma il circuito australiano in un palcoscenico surreale, e Marc Marquez lo domina come se la pista bagnata fosse il suo territorio naturale. La pole position conquistata dal pilota del Ducati Lenovo Team nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia di MotoGP non è soltanto un risultato sportivo — è una dimostrazione di controllo assoluto che lascia la concorrenza a oltre un secondo e mezzo di distanza. Parliamo di 1,494 secondi: un abisso, in MotoGP.

La caduta alla curva 4 che ha preceduto il giro perfetto

La storia di questa pole position sarebbe incompleta senza il dettaglio che la rende ancora più impressionante. All’inizio della Q2, con la pista ancora insidiosa e l’acqua che rendeva ogni frenata un calcolo ad alto rischio, Marquez è caduto alla curva 4. Una scivolata che, per qualsiasi altro pilota, avrebbe potuto compromettere la concentrazione, la fiducia e il ritmo. Per il pilota di Cervera, evidentemente, ha funzionato in modo diverso.

Rientrato ai box, rimontato in sella, Marquez ha prodotto il giro che ha zittito ogni discussione: 1:34.203, un tempo che sul bagnato di Phillip Island vale oro. La caduta non ha lasciato tracce nella guida, o almeno non tracce visibili dal cronometro. Questo è uno degli aspetti che distingue i campioni dagli ottimi piloti: la capacità di resettare, di non portare in pista il peso psicologico di un errore appena commesso.

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Marquez pole position Phillip Island: i numeri che raccontano la grandezza del distacco

Per capire cosa significhi 1,494 secondi di vantaggio in una sessione di qualifiche MotoGP, è necessario un punto di riferimento. Secondo i dati ufficiali pubblicati da MotoGP.com, si tratta del gap di pole più ampio registrato dal Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 — anch’esso firmato da Marc Marquez. Un record che porta la stessa firma, a distanza di sette anni.

In seconda posizione si è classificato Alex Marquez, fratello minore di Marc e anch’egli su Ducati. Terzo tempo per Johann Zarco, che ha avuto il merito di avanzare dalla Q1 prima di strappare una prima fila di pregio. Jorge Martin si è invece fermato in quarta posizione, a conferma che la pioggia ha rimescolato le carte in modo radicale rispetto alle gerarchie abituali dell’asciutto.

Pista bagnata, vantaggio strutturale o lettura superiore del grip?

È lecito chiedersi se le condizioni meteo abbiano amplificato artificialmente il vantaggio di Marquez, oppure se il pilota spagnolo abbia semplicemente trovato una lettura della pista che gli altri non sono riusciti a replicare. La risposta, probabilmente, è nella seconda opzione.

Sul bagnato, i margini di errore si restringono e la gestione dell’anteriore diventa cruciale. Phillip Island, con le sue curve veloci e i lunghi curvoni che mettono a dura prova l’equilibrio della moto, è un tracciato che richiede fiducia estrema nella percorrenza. Marquez ha sempre dimostrato una capacità particolare di spingere sull’anteriore anche in condizioni di bassa aderenza — una caratteristica che lo ha contraddistinto fin dagli anni della sua prima dominanza mondiale.

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Il fatto che sia caduto in Q2 e poi abbia comunque prodotto il giro più veloce con quasi un secondo e mezzo di vantaggio suggerisce che il suo ritmo non fosse frutto di un unico tentativo fortunato, ma di una comprensione profonda delle condizioni della pista in quel preciso momento.

La griglia di partenza e gli equilibri in chiave gara

La prima fila vede dunque i due fratelli Marquez e Zarco. Jorge Martin, che partirà dalla seconda fila, dovrà gestire una rimonta su un circuito dove la partenza e i primi giri sono spesso decisivi. La pista di Phillip Island è nota per la sua capacità di premiare chi riesce a trovare il ritmo nelle prime tornate, e una posizione sulla griglia più arretrata rispetto al poleman complica inevitabilmente i piani.

Vale la pena sottolineare che le condizioni della gara potrebbero essere diverse da quelle delle qualifiche: un asciutto completo ridisegna completamente la competitività relativa tra i piloti. Ma la pole position rimane un dato sportivo concreto, frutto di una prestazione straordinaria che nessun cambio meteorologico può cancellare dai libri.

Quello che Marquez ha mostrato a Phillip Island nelle qualifiche del 23 ottobre 2026 è qualcosa che va oltre la semplice velocità: è la capacità di trovare il limite assoluto in condizioni che scoraggiano il rischio, di cadere e rialzarsi con un giro da record, di mettere il proprio nome accanto a un primato che durava dal 2019. Che sia sul bagnato o sull’asciutto, su una Ducati o sotto la pioggia australiana, il talento di Marquez continua a produrre momenti difficili da spiegare soltanto con la tecnica.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.