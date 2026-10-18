Rafael Câmara debutta in F1 con la Haas nel 2027: il brasiliano che ha conquistato Portimão

La notizia era nell’aria da settimane, ma l’ufficialità ha comunque il sapore di una svolta generazionale: Rafael Câmara farà il suo debutto in Formula 1 con la TGR Haas F1 Team nella stagione 2027, firmando un contratto pluriennale che rappresenta il coronamento di una scalata fulminante nelle categorie propedeutiche. Il brasiliano di Recife, 21 anni, membro della Scuderia Ferrari Academy e attuale leader del Campionato di Formula 2 al suo anno da rookie, è la scommessa più ambiziosa che il team americano abbia fatto negli ultimi anni. Capire perché Haas abbia scelto lui — e come il test di agosto a Portimão abbia cambiato tutto — è il punto di partenza per inquadrare il significato di questo annuncio per Rafael Câmara in F1 nel 2027.

Dal Campionato di Formula 3 al contratto pluriennale con Haas

La carriera di Câmara nelle categorie junior è stata costruita con una progressione quasi manuale. Nel 2025 ha conquistato il Campionato FIA di Formula 3, un titolo che ha aperto le porte alla Formula 2 e, con esse, all’attenzione dei team di vertice. Il salto in F2 con Invicta Racing ha confermato ogni aspettativa: nella sua stagione da esordiente, Câmara guida la classifica generale con tre vittorie, quattro ulteriori podi e cinque pole position. Numeri che, in una categoria storicamente competitiva e affollata di talenti, parlano da soli.

La Ferrari Academy ha investito su di lui con convinzione, e ora raccoglie i frutti di quella scommessa in modo indiretto: Câmara arriva in F1 attraverso Haas, il team con cui la Scuderia di Maranello mantiene una storica relazione tecnica. Non è la prima volta che questa filiera produce un pilota di primo piano, ma raramente l’ascesa è stata così rapida e documentata da risultati concreti.

Il test di Portimão: la prova che ha convinto Ayao Komatsu

Dietro ogni contratto pluriennale c’è quasi sempre un momento preciso in cui la decisione prende forma. Per Rafael Câmara e la F1 con Haas nel 2027, quel momento è stato il test privato di agosto all’Autódromo Internacional do Algarve di Portimão, in Portogallo, dove il brasiliano ha guidato la VF-25.

Haas non ha testato soltanto Câmara: la sessione ha coinvolto anche i piloti di riserva Ryō Hirakawa e Jack Doohan, oltre al campione in carica di Formula 2 Leonardo Fornaroli. Una selezione a quattro, condotta in modo metodico dal team principal Ayao Komatsu, che ha valutato ogni candidato sulla stessa vettura, sullo stesso tracciato. Il risultato è stato inequivocabile: Câmara è emerso come candidato principale, convincendo la dirigenza a procedere con la firma.

Il circuito di Portimão, con le sue curve cieche, i dislivelli pronunciati e la superficie asfaltica che richiede una lettura precisa del grip, è uno dei banchi di prova più esigenti per un giovane pilota alle prime armi su una monoposto di Formula 1. Superarlo con il margine necessario a distanziarsi da tre avversari di livello non è un dettaglio marginale.

Chi sostituisce Câmara e con chi correrà nel 2027

Il sedile che il 21enne brasiliano occuperà nel 2027 è quello lasciato da Esteban Ocon, che ha trascorso due stagioni con Haas prima di concludere il suo rapporto con il team americano. Ocon portava in dote esperienza e continuità; Câmara porta qualcosa di diverso — la fame di un debuttante con un palmarès già solido e la struttura di supporto della Ferrari Academy alle spalle.

Il suo compagno di squadra sarà Oliver Bearman, britannico anch’egli giovane, già apparso in Formula 1 in circostanze straordinarie nelle stagioni precedenti. La coppia Bearman-Câmara disegna una line-up tra le più giovani dell’intero paddock per il 2027, una scelta che Haas ha evidentemente ponderato come investimento a lungo termine piuttosto che come soluzione di compromesso.

Per il team, che nelle ultime stagioni ha alternato momenti di crescita tecnica a difficoltà di risultato, puntare su due piloti under-25 è una dichiarazione d’intenti precisa: costruire un progetto che guardi al medio periodo, sfruttando l’energia e la capacità di adattamento di due talenti in piena evoluzione.

Cosa significa questo debutto per il motorsport brasiliano

Il Brasile ha una tradizione in Formula 1 che poche nazioni possono vantare — da Ayrton Senna a Nelson Piquet, fino a Felipe Massa. Dopo anni di assenza dalla griglia, l’arrivo di un brasiliano di 21 anni con un contratto pluriennale in un team stabilito riaccende un interesse che il pubblico sudamericano non aveva modo di alimentare da tempo. Câmara, nato a Recife, porta con sé una storia geograficamente periferica rispetto ai circuiti europei dove si forma la maggior parte dei piloti della Ferrari Academy, il che rende il suo percorso ancora più significativo come segnale di apertura del vivaio internazionale.

La stagione di Formula 2 non è ancora conclusa, e Câmara ha ancora la possibilità di chiuderla con il titolo prima di concentrarsi sulla preparazione al debutto in F1. Se dovesse portare a casa anche la corona di Formula 2, arriverebbe al 2027 come campione uscente di due categorie consecutive — un biglietto da visita che pochi debuttanti nella storia recente possono esibire. L’annuncio di Haas è già ufficiale; la storia di Rafael Câmara in F1 nel 2027 deve ancora cominciare, ma le premesse sono tra le più solide viste in anni nel panorama delle giovani leve. Il paddock ha già preso nota.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.