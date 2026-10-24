Bagnaia ancora ko a Phillip Island: ritiro dopo 3 giri nello Sprint, pessimista per la gara

Il weekend australiano di Francesco Bagnaia si è trasformato nell’ennesimo incubo da dimenticare. Il pilota Ducati ha abbandonato la Sprint del Gran Premio d’Australia 2026 a Phillip Island dopo soli tre giri, chiudendo la propria prova senza nemmeno un punto all’attivo e ammettendo apertamente di non avere risposte convincenti nemmeno in vista della gara lunga. Un sabato da cancellare, che arriva dopo una qualifica già compromessa — il 16° posto sul bagnato — e che fotografa con spietata precisione il momento più difficile della sua stagione.

Il ritiro di Bagnaia alla Sprint: tre giri e poi il ritiro a Phillip Island

Il bagnaia ritiro Phillip Island è arrivato in modo brusco e definitivo: tre giri percorsi, poi il rientro ai box senza possibilità di proseguire. Un epilogo amaro per un pilota che a Phillip Island aveva già vissuto un sabato di qualifiche difficilissimo, con la pioggia che ha complicato ulteriormente una situazione già precaria. La 16ª posizione in griglia ottenuta nelle qualifiche bagnate era già un segnale inequivocabile: la moto e il pilota non trovavano il ritmo, non trovavano il feeling, non trovavano la direzione giusta.

Nella Sprint, vinta da Marco Bezzecchi, Bagnaia non è riuscito a risalire. I tre giri percorsi prima del ritiro non hanno lasciato spazio a nessun tipo di analisi tecnica interna: il risultato è stato semplicemente zero punti, e la prospettiva per la gara domenicale è rimasta tutt’altro che rassicurante. Lo stesso Bagnaia ha dichiarato apertamente che le sue difficoltà si moltiplicano quando piove, confermando un problema strutturale con le condizioni bagnate che in questo fine settimana australiano ha pesato come un macigno.

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Pessimismo dichiarato: Bagnaia e il bagnato come moltiplicatore di problemi

Le parole di Pecco Bagnaia prima e durante il weekend non hanno lasciato spazio a interpretazioni ottimistiche. Il pilota torinese ha ammesso che quando arriva la pioggia i suoi problemi raddoppiano, una dichiarazione che vale più di qualsiasi analisi tecnica esterna. Non si tratta di un momento di sfortuna isolato: è la descrizione di una difficoltà concreta, riconosciuta dal diretto interessato, che si manifesta in condizioni di pista bagnata.

Questo pessimismo dichiarato sul bagnato rende ancora più significativo il contesto di Phillip Island 2026: un circuito che ha riservato condizioni meteorologiche avverse proprio nelle sessioni chiave, condizionando le qualifiche e rendendo la Sprint una corsa in salita fin dal via. Il risultato finale — zero punti dalla Sprint — è la conseguenza diretta di un weekend mai entrato nei binari giusti.

Bezzecchi ha capitalizzato la situazione vincendo la Sprint, mentre nella gara lunga è stato Raúl Fernández a conquistare il primo successo della sua carriera in MotoGP — un dato che racconta anche quanto il weekend australiano abbia ribaltato le gerarchie abituali della categoria, aprendo spazio a risultati inattesi mentre i favoriti arrancavano.

L’ultimo atto a Phillip Island: un addio amaro per Bagnaia

C’è un ulteriore livello di significato in questo weekend fallimentare: Phillip Island è stata ufficialmente rimossa dal calendario MotoGP dopo il 2026. Il Gran Premio d’Australia 2026 è dunque l’ultimo appuntamento della categoria su questo tracciato iconico, e Bagnaia — che ha espresso la propria delusione per questa decisione — si ritrova a salutare il circuito con uno dei weekend peggiori della sua carriera recente.

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Per un pilota che aveva costruito la propria identità su una gestione precisa della moto e su una coerenza di rendimento che lo aveva portato a conquistare titoli mondiali, vivere l’ultimo Gran Premio australiano con un ritiro dopo tre giri nella Sprint e una qualifica al 16° posto rappresenta una delle immagini più difficili da metabolizzare. Phillip Island se ne va dal calendario MotoGP, e lo fa lasciando Bagnaia con un bilancio di zero punti e molte domande aperte.

Cosa resta da qui al termine della stagione

Il tema centrale, a questo punto del campionato, è capire se il problema di Bagnaia con le condizioni bagnate sia isolabile e correggibile nel breve periodo, o se rappresenti una difficoltà più profonda nel rapporto con la sua Ducati. Lo stesso pilota ha usato parole che non lasciano spazio a ottimismi facili: i problemi si moltiplicano con la pioggia, non si limitano a crescere proporzionalmente. È una distinzione che conta, perché suggerisce una sensibilità della moto alle condizioni atmosferiche che va oltre il semplice adattamento del setup.

Per seguire l’evoluzione della classifica MotoGP e i prossimi appuntamenti del campionato, il riferimento ufficiale resta il sito ufficiale MotoGP, dove sono disponibili risultati aggiornati e classifiche in tempo reale.

Il bagnaia ritiro a Phillip Island chiude un capitolo difficile di questa stagione, ma apre interrogativi che il team Ducati dovrà affrontare con urgenza nelle prossime gare. Il campionato non si ferma, e con Phillip Island che lascia definitivamente il calendario, non ci sarà un’altra occasione su questo tracciato per rimediare. Restano altri circuiti, altri weekend, e la necessità concreta di trovare risposte che finora — almeno sul bagnato — non sono arrivate.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.