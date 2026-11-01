Bagnaia a Sepang: l’ultimo assalto al podio Ducati prima dell’addio

Il conto alla rovescia è cominciato. Francesco Bagnaia arriva al Circuito di Sepang con la consapevolezza netta di chi sa che le occasioni si stanno esaurendo: il Gran Premio della Malesia è, nelle sue stesse parole, la possibilità più concreta che gli rimane per salire sul podio con la Ducati prima di chiudere definitivamente un capitolo straordinario della propria carriera. Il passaggio ad Aprilia è ormai definito, e Bagnaia sepang 2026 non è soltanto una tappa del calendario MotoGP — è qualcosa di molto più denso di significato sportivo.

Le parole di Bagnaia: Sepang come ultima finestra reale

Pecco non ha usato giri di parole. Ha definito il Gran Premio della Malesia la sua «possibilità più concreta» per conquistare un ultimo podio con la Desmosedici GP. Una dichiarazione che rivela tanto sulla situazione attuale quanto sulla lucidità con cui il pilota piemontese affronta questa fase della stagione. Non è rassegnazione — è analisi. Bagnaia conosce il tracciato malese meglio di chiunque altro: è qui che ha stabilito il record assoluto del giro con un tempo di 1:57.491 sulla sua Lenovo Team Ducati Desmosedici GP24, una prestazione che testimonia quanto il suo feeling con Sepang sia profondo e consolidato.

Quel record non è un dato secondario. Rappresenta la prova concreta che tra Bagnaia e questo circuito esiste un’affinità tecnica rara, costruita nel tempo attraverso centinaia di giri, aggiustamenti di setup e una comprensione quasi istintiva delle traiettorie che il Sepang International Circuit impone. Le sue curve veloci, i lunghi rettilinei e le frenate tardive si adattano perfettamente allo stile di guida di Pecco, che su questo asfalto riesce a esprimere il meglio della sua guida.

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Niente ordini di scuderia: Bagnaia vuole vincere da solo

Un aspetto che ha catturato l’attenzione del paddock è la posizione di Bagnaia riguardo agli eventuali ordini di squadra. Il pilota ha escluso categoricamente qualsiasi forma di team orders a Sepang. Una presa di posizione chiara, coerente con il personaggio: Pecco vuole conquistare il podio sul campo, non riceverlo come regalo dalla strategia del box. È una questione di rispetto — verso sé stesso, verso la Ducati e verso il pubblico che segue la MotoGP.

Questo atteggiamento rispecchia anche la complessità della situazione interna al team. La Ducati schiera più piloti competitivi e le dinamiche di squadra in questa fase della stagione possono diventare delicate. Bagnaia ha scelto la strada della chiarezza: in pista ognuno corre per sé, e il risultato deve essere il frutto delle prestazioni reali, non di accordi tra muretto e piloti.

Il precedente di Sepang: Bagnaia e Martin, uno scontro da ricordare

Chi ha seguito la MotoGP negli ultimi anni sa che Sepang è stato teatro di battaglie memorabili tra Bagnaia e Jorge Martin. I due hanno offerto al pubblico malese — e a quello mondiale — uno di quegli scontri ruota a ruota che rimangono impressi nella memoria degli appassionati. Quella rivalità, combattuta a colpi di decimi e di coraggio nelle staccate, ha reso Sepang uno dei round più attesi dell’intero calendario MotoGP.

Ora i contesti sono cambiati. Martin ha già tracciato la propria strada, e Bagnaia si prepara a vivere a Sepang con la Ducati un’ultima volta da protagonista. Il record del giro che porta la sua firma su questo circuito è lì a ricordare di cosa è capace quando tutto si allinea: moto, gomme, condizioni e concentrazione mentale.

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La transizione verso Aprilia e il peso di questo addio

Il passaggio di Bagnaia ad Aprilia è uno dei movimenti di mercato più rilevanti della MotoGP moderna. Lasciare la Ducati — la moto con cui ha conquistato titoli mondiali e stabilito record — per abbracciare un progetto nuovo non è una scelta banale. È una sfida che Pecco ha scelto consapevolmente, ma che rende ogni gara rimanente con la Desmosedici ancora più carica di peso specifico.

Sepang, in questo senso, ha una collocazione particolare nel calendario. Il circuito malese è uno di quelli dove Bagnaia ha dimostrato di essere tra i più forti in assoluto — il record assoluto del giro lo certifica senza margini di dubbio. Arrivare qui sapendo che potrebbe essere l’ultima opportunità concreta per salire sul podio con la Ducati aggiunge una dimensione ulteriore alla gara, senza che sia necessario ricorrere a retoriche eccessive.

Per approfondire i dettagli tecnici e le dichiarazioni ufficiali di Bagnaia, è possibile consultare la copertura di Motorsport.com Italia dedicata all’evento.

Quello che è certo, guardando ai numeri e alle dichiarazioni, è che Francesco Bagnaia a Sepang non arriva da comprimario. Arriva da detentore del record assoluto del giro, da pilota che conosce ogni metro di questo tracciato e da uomo che ha già deciso: nessun favore, nessuna concessione — soltanto la gara. E se c’è un posto dove la Ducati e Pecco possono ancora scrivere un’ultima pagina insieme, quel posto si chiama Sepang.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.