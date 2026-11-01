Lamborghini World Finals a Monza: 35mila spettatori in delirio tra passato glorioso e futuro esplosivo

Il Tempio della Velocità ha risposto presente: 35.000 spettatori hanno affollato l’Autodromo Nazionale di Monza nelle giornate del 24 e 25 ottobre 2026, trasformando i Lamborghini World Finals Monza in una delle celebrazioni motorsport più partecipate dell’anno. La tredicesima edizione dell’evento clou del monomarca della Casa di Sant’Agata Bolognese ha chiuso un capitolo lungo undici anni, quello dell’Huracán Super Trofeo Evo2, lasciando sullo sfondo l’apertura di un nuovo ciclo.

Tredici edizioni, un appuntamento diventato istituzione

I Lamborghini World Finals non sono un semplice evento di fine stagione: sono il punto di convergenza di tre campionati continentali — Europa, Asia e Nord America — che si ritrovano ogni anno su un unico circuito per assegnare i titoli mondiali del monomarca. Monza, con la sua storia e la sua capacità di attrarre pubblico, si è rivelata la cornice ideale per la tredicesima edizione, ospitando il sesto e decisivo round di ciascuno dei tre campionati.

La scelta dell’Autodromo brianzolo non è stata casuale: il tracciato lombardo ha un legame diretto con la storia recente del programma Super Trofeo. Fu proprio a Monza, nel 2015, che l’Huracán Super Trofeo esordì in competizione, scrivendo la prima pagina di un’era che si è conclusa — con una certa dose di simmetria — sullo stesso asfalto dove tutto era cominciato. Undici anni di gare, di campioni, di team e di piloti che hanno costruito la reputazione del programma monomarca Lamborghini a livello globale.

I campioni dell’era Huracán: chi ha scritto la storia finale

Nelle gare decisive di Monza, i titoli sono stati assegnati con la tensione che solo un round finale sa generare. In classe Pro, a laurearsi ultimi campioni dell’era Huracán sono stati Brendon Leitch e Nicolas Stati, portacolori di Leipert Motorsport. Il loro titolo chiude simbolicamente un ciclo: sono i campioni che porteranno per sempre nel curriculum la distinzione di aver vinto l’ultimo campionato Pro della stagione Huracán.

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In classe Pro-Am, il successo è andato a Bronislav Formánek e Anthony Pretorius, equipaggio di Micanek Motorsport powered by Buggyra. Un team che unisce l’esperienza del motorsport ceco — Buggyra è un nome ben noto nel mondo dei truck racing e del Dakar — alla specificità del monomarca GT. La loro vittoria aggiunge un capitolo internazionale alla storia di un programma che si è sempre distinto per la varietà geografica dei partecipanti.

Il fatto che tre campionati continentali convergano in un unico fine settimana finale crea una densità di gare e di situazioni sportive che pochi altri eventi monomarca possono vantare. Per i team e i piloti che arrivano da Asia e Nord America, affrontare Monza — con le sue curve veloci, le frenate violente alla Prima Variante e il ritmo imposto dal Rettifilo — rappresenta già di per sé una sfida tecnica e mentale non banale.

Lamborghini World Finals Monza: il valore del pubblico e del circuito

I 35.000 spettatori registrati sull’arco dell’intera manifestazione sono un dato che merita attenzione. Per un evento monomarca — per quanto di altissimo livello e con una marca dal richiamo globale come Lamborghini — raggiungere quella cifra all’Autodromo Nazionale di Monza significa aver saputo costruire un’offerta che va oltre la sola competizione. L’evento ha evidentemente attratto appassionati, collezionisti e famiglie, trasformando il paddock e le tribune in un punto d’incontro per l’intera comunità Lamborghini.

Monza, dal canto suo, conferma di essere uno dei circuiti più capaci di generare partecipazione spontanea: la vicinanza a Milano, la facilità di accesso e l’iconicità del tracciato fanno sì che qualsiasi evento di rilievo possa contare su un bacino di pubblico naturalmente ampio. Per i Lamborghini World Finals, questo si è tradotto in un’atmosfera che ha valorizzato ulteriormente il significato storico della manifestazione.

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Secondo le informazioni ufficiali diffuse da Lamborghini, l’evento ha celebrato esplicitamente sia il passato — undici anni di Huracán Super Trofeo — sia il futuro del programma monomarca, senza che questo implichi un cambio di formato o di filosofia competitiva, ma piuttosto una naturale evoluzione della gamma sportiva della Casa.

Il significato sportivo di chiudere un ciclo iniziato nel 2015

Undici anni di competizioni con una singola vettura da corsa sono un arco temporale notevole nel motorsport moderno, dove i cicli regolamentari si accorciano e i costruttori aggiornano le proprie proposte con frequenza crescente. L’Huracán Super Trofeo Evo2 ha attraversato generazioni di piloti, ha visto nascere talenti che poi hanno proseguito carriere in GT3 e nelle serie endurance, e ha portato il marchio del Toro sul tetto di circuiti in quattro continenti.

Chiudere questo ciclo a Monza — dove tutto era cominciato nel 2015 — conferisce all’evento una coerenza narrativa che raramente si costruisce in modo pianificato nel motorsport. Il fatto che i Lamborghini World Finals Monza 2026 siano stati la tredicesima edizione del format aggiunge un ulteriore livello di continuità: tredici edizioni significano tredici anni di costruzione di una comunità internazionale di piloti, team e appassionati che si riconoscono nell’identità sportiva del Toro.

Per i team come Leipert Motorsport e Micanek Motorsport powered by Buggyra, vincere nell’ultima stagione dell’era Huracán equivale a entrare definitivamente negli annali del programma. I loro nomi rimarranno associati alla fine di un’epoca — e questo, nel motorsport, ha un peso specifico che va ben oltre il semplice risultato sportivo.

Monza ha restituito a Lamborghini e al suo programma monomarca l’immagine di una realtà solida, capace di riempire tribune e di emozionare un pubblico esigente: 35.000 presenze non si costruiscono per caso, ma sono il frutto di undici anni di lavoro sportivo e di una comunità che ha imparato a riconoscersi in un progetto. Ora il contatore riparte, e il prossimo capitolo si scriverà su piste ancora da scoprire.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.