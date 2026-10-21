Williams FW50: mezzo secolo di gloria celebrato con il salto di numerazione nel telaio

Quando un team di Formula 1 decide di saltare un numero nella denominazione della propria monoposto, non lo fa per caso: lo fa per dichiarare qualcosa di importante al mondo del motorsport. Williams Racing ha annunciato che la propria vettura del 2027 si chiamerà Williams FW50, saltando il numero 49 che avrebbe normalmente seguito la FW48 del 2026. Una scelta deliberata, carica di significato storico, per celebrare un traguardo che pochissimi costruttori hanno mai raggiunto: cinquant’anni consecutivi in Formula 1.

Perché la Williams FW50 salta il numero 49

La logica della denominazione delle monoposto Williams è sempre stata lineare: ogni stagione, il numero progressivo del telaio aumenta di uno. La FW — che sta per Frank Williams, il fondatore scomparso nel novembre 2021 — è seguita da un numero che tiene il conto degli anni e dei progetti. Seguendo questa sequenza, la vettura 2027 avrebbe dovuto chiamarsi FW49. Invece, il team con sede a Grove ha scelto di fare un salto, passando direttamente alla FW50.

Non è la prima volta che la scuderia inglese ricorre a questo espediente. Williams ha già saltato un numero in occasione del 40° anniversario, passando dalla FW38 alla FW40. Si tratta quindi di una tradizione consolidata, un modo per imprimere nella nomenclatura tecnica della vettura il peso di una ricorrenza speciale. Il precedente del 2017 — con la FW40 — dimostra che questa scelta non è improvvisata, ma fa parte di un linguaggio identitario preciso che il team ha costruito nel tempo.

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Un primato che vale quanto un titolo mondiale

Il 2027 non sarà un anno qualsiasi per Williams. Il team britannico celebrerà la propria 50ª stagione consecutiva in Formula 1, un risultato che — nella storia del Circus — solo altri due costruttori hanno raggiunto: Ferrari e McLaren. Williams sarà dunque il terzo team a tagliare questo traguardo, entrando in una ristretta élite che racconta decenni di investimenti, sacrifici, vittorie e, inevitabilmente, anche momenti difficili.

Mezzo secolo di presenza continua nel campionato più esigente del motorsport mondiale è un dato che parla da solo. Significa aver superato crisi finanziarie, cambi di regolamento radicali, tragedie sportive e umane, rivoluzioni tecnologiche. Significa aver costruito — e in alcuni casi perso — identità, piloti, sponsor e filosofie tecniche. Per Williams, questo anniversario è anche un momento di riflessione su un’eredità che porta ancora il nome del suo fondatore in ogni telaio che scende in pista.

W50 Live a Londra: le vetture iconiche tornano in mostra

La denominazione della monoposto è solo il primo tassello di un programma celebrativo più ampio. Williams organizzerà una mostra a Londra chiamata W50 Live, che si terrà a Leake Street, nel quartiere di Waterloo. L’esposizione metterà in vetrina alcune delle vetture più iconiche della storia del team, tra cui la FW06, la FW14B e la FW38 — tre monoposto che rappresentano altrettanti capitoli fondamentali della saga Williams in Formula 1.

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La FW14B, in particolare, è considerata da molti appassionati e tecnici una delle vetture più avanzate mai costruite: fu la macchina che dominò la stagione 1992 con Nigel Mansell, un concentrato di soluzioni aerodinamiche e tecnologiche che definirono un’era. Vederla esposta insieme alle altre monoposto campioni del mondo sarà un’occasione rara per il pubblico di avvicinarsi fisicamente alla storia del motorsport.

La livrea del GP di Gran Bretagna 2027 scelta dai tifosi

Tra le iniziative annunciate per il cinquantenario, spicca una decisione che coinvolge direttamente la comunità degli appassionati: la livrea speciale che la FW50 indosserà al Gran Premio di Gran Bretagna 2027 sarà scelta dai fan. Un gesto che va oltre il marketing, perché trasforma il pubblico in parte attiva della celebrazione, dando voce a chi — da bordo pista o davanti a uno schermo — ha seguito Williams attraverso decenni di gare.

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha un valore simbolico enorme per un team inglese come Williams: Silverstone è casa, è il circuito dove la storia del motorsport britannico si è scritta giro dopo giro. Affidare ai tifosi la scelta della livrea per quella gara specifica è un riconoscimento esplicito del legame tra il team e la propria base di sostenitori.

Con la Williams FW50, il team di Grove non si limita a cambiare un numero su un telaio: costruisce un ponte tra il passato glorioso e un presente in cui la scuderia sta lavorando per ritrovare la competitività perduta. Il nome porta il peso di cinquant’anni di Formula 1 — e quella cifra tonda, scelta deliberatamente al posto del più anonimo 49, è già di per sé una dichiarazione d’intenti. Per saperne di più sul programma celebrativo ufficiale, il punto di riferimento è grandprix.com, che ha documentato i dettagli dell’annuncio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.