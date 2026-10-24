Lamborghini Super Trofeo: Gilardoni e Iaquinta conquistano l’Europa 2026 — Salonen e Tuomaala dominano Gara 2 a Monza

L’Autodromo Nazionale di Monza ha ospitato uno dei weekend più intensi del motorsport GT monomarca, con la 13ª edizione dei Lamborghini World Finals che ha incoronato i campioni delle tre serie continentali — Asia, Europa e Nord America — in un unico, spettacolare appuntamento. Il Lamborghini Super Trofeo Europa 2026 ha trovato il suo epilogo nel tempio della velocità brianzolo, regalando colpi di scena, vittorie sorprendenti e un titolo conquistato in circostanze quanto meno insolite.

Gilardoni e Iaquinta campioni europei: un titolo strappato al destino

La coppia formata da Kevin Gilardoni e Simone Iaquinta si è aggiudicata il titolo della classe PRO del Lamborghini Super Trofeo Europa 2026, ma la strada verso la corona non è stata quella di una semplice cavalcata trionfale. Secondo quanto riportato da Sportscar365, i due piloti hanno sigillato il campionato in circostanze definite bizarre: il loro principale rivale, Jerzy Spinkiewicz, è stato coinvolto in un incidente nella gara di apertura del weekend, eliminando di fatto la minaccia alla vetta della classifica.

Un epilogo che non sminuisce il lavoro stagionale di Gilardoni e Iaquinta, capaci di costruire un vantaggio sufficiente da reggere anche alle pressioni dell’ultimo round. Nel motorsport monomarca, dove i margini tecnici tra le vetture sono ridotti al minimo e la gestione degli episodi in pista diventa determinante, la costanza nel corso dell’intera stagione è la vera misura della qualità di un equipaggio. E su questo fronte, i due neo-campioni hanno dimostrato solidità e continuità.

Gara 2 a Monza: Salonen e Tuomaala al traguardo, Leitch e Stati nell’altra corsa

Con il titolo già matematicamente assegnato, le due gare del weekend monzese hanno comunque offerto battaglia vera. In Gara 2 del Lamborghini Super Trofeo Europa 2026, sono stati Matias Salonen e Henri Tuomaala a tagliare per primi il traguardo, conquistando una vittoria che vale come riconoscimento di un weekend condotto con precisione.

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L’altra gara del round di Monza ha visto invece trionfare Brendon Leitch e Nicolas Stati, confermando che la competitività nel Lamborghini Super Trofeo Europa è distribuita su più equipaggi. Non si tratta di un campionato dominato da un unico binomio, ma di una serie in cui diversi piloti sono in grado di lottare per la vittoria di tappa — il che rende la conquista del titolo da parte di Gilardoni e Iaquinta ancora più significativa.

Monza, con il suo layout ad alta velocità media, le varianti chicane e il celebre Rettifilo, rappresenta un banco di prova tecnico e fisico impegnativo per la Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2. La gestione delle frenate e il bilanciamento aerodinamico in un circuito così particolare richiedono un setup specifico, e i team che hanno saputo adattarsi meglio alle caratteristiche del tracciato hanno raccolto i risultati più soddisfacenti.

Il palcoscenico dei World Finals: tre serie, un solo circuito

I Lamborghini World Finals 2026 — alla loro 13ª edizione — hanno riunito a Monza le finali delle tre serie continentali: Asia, Europa e Nord America. Un formato che concentra in un unico weekend il meglio del monomarca Lamborghini a livello globale, offrendo un confronto indiretto tra i protagonisti dei diversi campionati regionali.

Il via ufficiale della manifestazione è scattato sabato 24 ottobre, con un programma fitto di sessioni che ha tenuto l’Autodromo di Monza costantemente animato. La scelta del circuito brianzolo come sede dei World Finals non è casuale: Monza rappresenta un simbolo del motorsport italiano e internazionale, e ospitare qui la conclusione del calendario del Super Trofeo conferisce all’evento un peso specifico ulteriore.

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Sul fronte Nord America, Will Bamber ha preso parte alla Gara 2 del Lamborghini Super Trofeo North America disputata a Monza, inserendosi nella lista dei protagonisti del weekend. Le World Finals permettono proprio questo: ai piloti delle diverse serie di condividere lo stesso palcoscenico, lo stesso asfalto, le stesse condizioni — un elemento che arricchisce il valore sportivo dell’intera manifestazione.

Il Lamborghini Super Trofeo nel panorama del motorsport GT

Il Lamborghini Super Trofeo è uno dei campionati monomarca più longevi e seguiti nel panorama del motorsport GT internazionale. La formula — una sola vettura, la stessa per tutti, assistenza centralizzata — garantisce una competizione basata sulle capacità dei piloti più che sulle risorse dei team. È un contesto che ha storicamente lanciato talenti verso categorie superiori e che continua ad attrarre sia piloti professionisti che gentleman driver di alto livello.

La stagione europea 2026 si chiude quindi con Gilardoni e Iaquinta sul gradino più alto del podio della classe PRO, un risultato che porta con sé il peso di un campionato intero — non solo dell’ultimo weekend. Per ulteriori dettagli sulle classifiche ufficiali e sui risultati completi, il comunicato ufficiale Lamborghini rappresenta il riferimento più autorevole.

Con Monza archiviata e i titoli assegnati, il sipario cala su una stagione del Lamborghini Super Trofeo Europa 2026 che ha saputo regalare fino all’ultimo giro tensione, sorpassi e colpi di scena — esattamente quello che il motorsport monomarca sa offrire quando i protagonisti sono all’altezza del palcoscenico.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.