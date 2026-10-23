F1 Gran Premio degli Stati Uniti: orari TV e il grande ritorno dopo la pausa asiatica

La Formula 1 torna protagonista negli Stati Uniti con il Gran Premio di Austin, Texas, uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione 2026. Per chi vuole seguire ogni sessione senza perdere un fotogramma, conoscere in anticipo il GP Stati Uniti F1 orari TV è fondamentale: le sessioni si svolgono in fuso orario nordamericano, il che significa che gli appassionati italiani dovranno fare i conti con trasmissioni notturne su Sky Sport F1, NOW TV e TV8.

Il contesto: dopo la tripletta asiatica, si vola ad Austin

Il Circuit of the Americas di Austin accoglie la Formula 1 dopo una sequenza intensa di gare disputate nel continente asiatico. La cosiddetta tripletta asiatica — composta dai Gran Premi di Baku, Malesia e Singapore — ha messo a dura prova team e piloti, tra caldo, umidità e circuiti tecnici molto diversi tra loro. Il passaggio verso il Texas rappresenta dunque un cambio di scenario radicale: dal caldo tropicale del Sud-Est asiatico alle ampie curve del COTA, con il suo celebre primo settore in salita che mette alla prova il carico aerodinamico di ogni monoposto.

Questo tipo di transizione geografica è sempre un banco di prova per i team: i setup ottimali per Singapore o per Sepang raramente si traducono direttamente ad Austin, dove la pista richiede un equilibrio diverso tra deportanza e velocità di punta. Per gli ingegneri, ogni variabile conta — e il weekend americano è storicamente uno dei più complessi da preparare.

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GP Stati Uniti F1 orari TV: dove e quando seguire le sessioni

Sul fronte degli orari, il weekend del 23-24 ottobre 2026 porta con sé sessioni concentrate nelle ore serali e notturne italiane. Ecco quanto confermato ufficialmente per il sabato:

Prove Libere 3: sabato 24 ottobre alle 19:30 — in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

sabato 24 ottobre alle — in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno Qualifiche: sabato 24 ottobre alle 23:00 — in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

Le qualifiche in particolare, collocate a mezzanotte italiana, richiederanno sacrifici agli appassionati più fedeli — ma è proprio in queste sessioni che si decide spesso la griglia di partenza e, di conseguenza, buona parte della strategia di gara. Chi non riuscisse a seguire in diretta potrà affidarsi alle repliche e alle differite, che TV8 tradizionalmente propone per garantire la massima copertura anche al pubblico generalista.

Per chi preferisce lo streaming, NOW TV rappresenta l’alternativa digitale completa, con accesso a tutte le sessioni del weekend senza necessità di un abbonamento satellitare.

Perché Austin è un appuntamento speciale nel calendario F1

Il Circuit of the Americas non è semplicemente un tracciato americano: è il risultato di un progetto architettonico che ha preso ispirazione da alcuni dei circuiti più iconici al mondo. Il primo settore richiama le curve di Maggotts e Becketts di Silverstone, il secondo settore evoca il lento e tecnico Ungheria, mentre il rettilineo principale consente i sorpassi che il pubblico americano ama vedere. È un circuito pensato per esaltare la Formula 1 in tutti i suoi aspetti.

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La presenza del pubblico texano aggiunge un’atmosfera unica: gli spalti del COTA si riempiono di tifosi entusiasti, spesso alla loro prima esperienza con la F1 dal vivo, attratti da un interesse crescente che la serie ha saputo costruire negli ultimi anni soprattutto grazie alla piattaforma americana. Il Gran Premio degli Stati Uniti è diventato uno degli eventi con il maggiore impatto mediatico dell’intera stagione.

Come prepararsi al meglio per seguire il weekend

Data la collocazione oraria delle sessioni, è utile organizzarsi per tempo. Le qualifiche delle 23:00 italiane sono un classico esempio di sessione che può protrarsi ben oltre la mezzanotte, specialmente in caso di bandiere rosse o condizioni meteorologiche variabili. Tenere d’occhio gli aggiornamenti in tempo reale tramite l’sito ufficiale della Formula 1 è sempre la scelta più affidabile per avere informazioni precise su eventuali variazioni di programma.

Chi segue il GP Stati Uniti F1 orari TV su Sky avrà accesso alla telecronaca completa, alle analisi tecniche e ai team radio in tempo reale — un valore aggiunto considerevole per chi vuole capire davvero cosa succede in pista, non soltanto vedere le monoposto sfilare. TV8, invece, garantisce la copertura gratuita per chi vuole un accesso senza abbonamento, anche se solitamente con qualche limitazione rispetto alla programmazione integrale di Sky.

Il Gran Premio degli Stati Uniti 2026 si presenta come uno degli appuntamenti più ricchi di fascino dell’intera stagione: dopo le fatiche asiatiche, Austin offre alla Formula 1 uno scenario completamente diverso, con una pista esigente, un pubblico caloroso e sessioni che terranno svegli gli appassionati italiani fino a notte fonda — ma che difficilmente deluderanno chi avrà la pazienza di aspettare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.