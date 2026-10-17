Audi-Öhlins ufficiale: la partnership sugli ammortizzatori entra nella fase calda per il 2027

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Il 15 ottobre 2026 è una data che entra nella storia del progetto Audi in Formula 1: durante una cerimonia svoltasi a Hinwil, sede operativa del team, è stato ufficializzato l’accordo che nomina Öhlins fornitore ufficiale degli ammortizzatori per l’Audi Revolut F1 Team. Una mossa che consolida la strategia tecnica della casa dei quattro anelli e che, sul fronte degli ammortizzatori F1 Audi, chiarisce uno dei nodi più delicati nell’architettura della monoposto destinata alla stagione 2027.

Un accordo costruito su una storia comune

La partnership tra Audi e Öhlins non nasce dal nulla. Le due realtà hanno già condiviso sfide agonistiche di altissimo livello: Öhlins ha supportato le campagne di Audi alla 24 Ore di Le Mans e nel campionato DTM, due contesti tecnici molto diversi ma entrambi capaci di mettere alla prova le soluzioni di ammortizzazione in condizioni estreme. Quella storia comune ha gettato le basi di una fiducia reciproca che ora si traduce in un accordo formale per la massima categoria del motorsport.

L’annuncio è avvenuto proprio durante la stagione di debutto di Audi in Formula 1, un dettaglio che sottolinea quanto il team stia lavorando in parallelo su più fronti: gestire il presente competitivo e costruire le fondamenta tecniche per il futuro. Scegliere il fornitore di ammortizzatori con largo anticipo rispetto all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti tecnici del 2027 è una scelta precisa, non casuale.

Öhlins: chi è il partner scelto per gli ammortizzatori F1 di Audi

Öhlins è oggi uno dei nomi più rispettati nel panorama globale delle sospensioni da competizione. La sua reputazione è costruita su decenni di sviluppo in ambienti racing ad altissima esigenza, dalla MotoGP alle quattro ruote, passando per il rally e le gare di durata. Un elemento che rafforza ulteriormente il profilo di questo accordo è l’appartenenza di Öhlins al gruppo Brembo: la stessa holding che controlla uno dei brand più iconici nella frenata da corsa gestisce ora anche il principale specialista mondiale nell’ammortizzazione. Per Audi, lavorare con un partner integrato in un ecosistema industriale così strutturato significa accedere a risorse di sviluppo, know-how e infrastrutture di test di primissimo livello.

In Formula 1, l’ammortizzatore non è semplicemente un componente che assorbe le vibrazioni: è un elemento centrale nella gestione del comportamento aerodinamico della vettura, nella stabilità in frenata, nel trasferimento di carico in curva e, soprattutto, nella capacità di mantenere il fondo piatto e prevedibile nelle condizioni più variabili. Con i nuovi regolamenti tecnici previsti per il 2027, che porteranno cambiamenti significativi nell’architettura delle monoposto, avere un fornitore specializzato già allineato con la filosofia di progetto del team diventa un vantaggio competitivo reale.

Hinwil come centro di sviluppo per il 2027

L’accordo è stato presentato proprio a Hinwil, dove Audi ha concentrato una parte importante delle proprie attività tecniche. Il fatto che l’annuncio sia avvenuto nella sede svizzera durante la stagione di debutto in F1 indica che il lavoro di sviluppo degli ammortizzatori F1 Audi per il 2027 è già operativo: non si tratta di un’intesa futura sulla carta, ma di una collaborazione attiva, con obiettivi tecnici precisi e una tabella di marcia condivisa.

Sviluppare e testare ammortizzatori per una monoposto di Formula 1 richiede cicli lunghi: ogni variazione di geometria, di valvola o di curva di smorzamento deve essere validata prima in laboratorio, poi in pista, e infine integrata con il resto del setup. Avviare questo processo con sufficiente anticipo rispetto alla prima gara della nuova era regolamentare è esattamente il tipo di pianificazione che distingue un programma serio da uno improvvisato.

Il quadro tecnico della nuova era regolamentare

Il 2027 rappresenta per la Formula 1 un punto di discontinuità: le vetture cambieranno in modo sostanziale, con nuove specifiche aerodinamiche e una revisione delle power unit. In questo contesto, ogni scelta tecnica compiuta oggi — inclusa quella del fornitore di ammortizzatori — ha un peso specifico maggiore rispetto a una normale evoluzione di stagione. Per Audi, che si trova contemporaneamente a costruire la propria identità in F1 e a prepararsi per il salto regolamentare, la partnership con Öhlins risponde a una logica di continuità: un partner già conosciuto, già testato in condizioni di gara, già capace di dialogare con l’ingegneria interna del team.

Per approfondire i dettagli tecnici dell’accordo, il comunicato originale è disponibile su GrandPrix.com.

La scelta di Öhlins come fornitore ufficiale degli ammortizzatori non è un annuncio di contorno: è un tassello strutturale del progetto Audi in Formula 1, costruito su una relazione già collaudata in Le Mans e nel DTM, e ora proiettato verso la sfida più ambiziosa che i quattro anelli abbiano mai affrontato su quattro ruote da corsa. Il conto alla rovescia per il 2027 è già partito, e a Hinwil si lavora concretamente per arrivarci pronti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.